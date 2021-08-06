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В Подмосковье пятеро подсудимых совершили побег

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- Евгений Денисенко
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В ночь на 6 августа пятеро заключенных совершили побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Один из них - Александр Мавриди, подозреваемый в резонансном убийстве бизнесмена Владимира Маругова, которого называли "колбасным королем".

Такое прозвище он получил, поскольку владел несколькими колбасными заводами. Маругов был застрелен из арбалета в собственной бане в начале ноября прошлого года. По версии следствия, преступники ворвались в его дом, связали жену и начали вымогать деньги. В какой-то момент женщина сумела сбежать от них и вызвать полицию. Когда силовики приехали на вызов, Маругов был уже мертв.

Через некоторое время в качестве подозреваемого был задержан уроженец Казахстана 50-летний Александр Мавриди. Помимо убийства Маругова, его заподозрили в мошенничестве с недвижимостью одиноких пенсионеров, поскольку при обыске в его квартире обнаружили пожилого мужчину, прикованного наручниками к кровати.

Как сообщают российские СМИ, участники побега смогли выломать лоток для еды в камере и вскрыть замок запрещенным предметом - гаечным ключом, после чего сбежали через заднюю дверь. При этом полицейские не пострадали, оружия у сбежавших нет.

В прокуратуре Московской области отметили, что в ходе проверки будет "дана оценка действиям ответственных должностных лиц". Одного сотрудника изолятора проверяют на причастность к случившемуся, его задержали до выяснения обстоятельств.

Напомним, что в ночь на 8 июля 2019 года в аварии, происшедшей в Москве, погиб сын Владимира Маругова 22–летний Александр. Он столкнулся с автомобилем 23–летнего гражданина Кыргызстана Исламбека Акбарова, работавшего в российской столице таксистом. Вину за случившееся первоначально возложили на обе стороны. Аргументы были таковы: Александр мчался на большой скорости, свыше 150 километров в час, не успел проскочить светофор в тот момент, когда наперерез ему на зеленый свет уже тронулось такси, а таксист не оценил обстоятельства при повороте.

В защиту Акабарова, ратуя за тщательное выяснение всех обстоятельств случившегося, активно выступила кыргызская диаспора в Москве. Не настаивала на наказании кыргызстанца и мать Александра Маругова - Татьяна. В своем встречном заявлении она сообщила, что не имеет претензий к таксисту, который к тому же вместе с близкими возместил затраты на надгробный памятник, отчасти - на похороны (с отцом их общего сына Татьяна была в разводе). И попросила суд отпустить Акбарова. Так же был проведен ряд экспертиз.

В феврале 2020 года Таганский районный суд вынес вердикт: два года колонии–поселения. С учетом времени, уже проведенного под стражей во время следствия, Акбарову осталось отбывать наказание в течение около семи месяцев. Но защита Исламбека добивалась отмены и этого срока.


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URL: https://www.vb.kg/404535
Теги:
побег, Россия
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