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Улукбек Марипов встретился с сельхозпроизводителями Иссык-Куля

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане председатель кабинета министров Улукбек Марипов ознакомления с деятельностью предприятия "Этнопродукт" по производству фруктовых соков и джемов в селе Ананьево Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Глава кабмина осмотрел цеха и ознакомился с производственным процессом. Отмечено, продукция компании экспортируется в Российскую Федерацию, производственная мощность предприятия – до 5 тонн в сутки готового сырья.

"Иссык-Кульская область имеет большой экспортоориентированный потенциал в производстве плодово-ягодной продукции", - заявил глава правительства в ходе экскурсии на отечественное предприятие.

Улукбек Марипов также осмотрел земельные участки сельского округа Арал Тюпского района, где в результате сильного града пострадали посевы сельскохозяйственных культур.

В частности, 647 га посевов ячменя, 71 га – пшеницы, 376 га – эспарцета, 29 га – картофеля, 22 га – чеснока, а также 500 саженцев смородины. На посевные работы было потрачено более 7,8 млн сомов.

"В этом году из-за проливных дождей, града, схода селевых потоков пострадали посевы фермеров в нескольких областях страны. А фермеры брали кредиты. Министерству сельского, водного хозяйства и развития регионов необходимо собрать всю информацию по понесенным убыткам и дать предложения по решению проблемы. Мы рассмотрим их совместно с банками", – сказал он.

Председатель кабмина отметил важность внедрения современных технологий и методик в сельском хозяйстве.

"Министерству сельского, водного хозяйства и развития регионов и "Айыл банку" поручено разработать и реализовать пилотный проект, согласно которому в каждой области будет определено 10 гектаров земли, где будет внедряться капельное орошение. Нам необходимо принять программу по капельному орошению, внедрять современные технологии в аграрном секторе, повышая урожайность и рационально используя ресурсы", – отметил он.

Улукбек Марипов продолжил, что для поддержки предприятий агропромышленного комплекса имеются соответствующие программы кредитования со стороны государственных финансовых институтов. По его словам, хороший чернозём и климатические условия в данной местности подходят для выращивания подсолнечника.

"Нам необходимо построить 2 предприятия по производству растительного масла в северной и южной частях страны. Российско-Кыргызскому фонду развития рекомендовано финансировать это направление", – добавил он.

Председатель Кабмина также встретился с жителями села Тасма Тюпского района. Они подняли проблемный вопрос строительства дороги, на которую на протяжении многих лет не выделяются финансовые средства.

Улукбек Марипов отметил, что в следующем году будут рассмотрены вопросы включения ее в соответствующий список строительства и реконструкции дорог.


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URL: https://www.vb.kg/404536
Теги:
сельское хозяйство, экспорт, Кыргызстан, Улукбек Марипов
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