Женщин-лидеры Центральной Азии обратились к главам стран региона

В Туркменистане состоялось заседание Диалога женщин-лидеров Центральной Азии. Мероприятие проходит 5–6 августа в рамках Консультативной встречи глав государств этого региона и посвящено вопросам достижения гендерного равенства.

Одной их основных тем для обсуждения, как сообщили в Межпарламентской Ассамблее СНГ, стало укрепление всесторонних связей между женщинами стран Центральной Азии, направленных на продвижение многопланового сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах.

Председателем Диалога в текущем году является председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева. Выступая на заседании, она подчеркнула, что нынешний форум представляет особую значимость. И выводит деятельность Диалога женщин-лидеров на качественно новый уровень, поскольку его члены впервые собрались вместе в очном формате и в полном составе.

По мнению Танзилы Нарбаевой, Диалог является признанием и поддержкой на самом высоком уровне стремлений женщин стран Центральной Азии играть активную роль в политических, социально-экономических и культурно-гуманитарных процессах, способствовать тем самым устойчивому развитию, обеспечению мира и стабильности в регионе.

В ходе мероприятия также выступили председатель Комитета Мажилиса Парламента Казахстана по международным делам, обороне и безопасности, председатель Постоянной комиссии МПА СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству Айгуль Куспан, заместитель председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана Аида Касымалиева, председатель Комитета по делам женщин и семьи при правительстве Таджикистана Хилолби Курбонзода, председатель Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана Гульшат Маммедова, а также специальный представитель Генерального секретаря ООН Наталья Герман.

По итогам заседания было принято два документа: декларация Диалога женщин государств Центральной Азии и обращение к главам государств региона.

Неформальное объединение "Диалог женщин-лидеров Центральной Азии" было создано в декабре 2020 года по инициативе Узбекистана и при поддержке Организации Объединенных Наций. В числе его целей, как было заявлено, - "расширение прав и возможностей женщин на уровне принятия решений, создание условий для обеспечения их достойной занятости и развития бизнеса, предотвращение любых форм насилия в отношении женщин".