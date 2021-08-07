Омбудсмен: домашнему тирану суд назначил 50 часов общественных работ

В Таласском районе насильнику было назначено наказание в виде привлечения к общественным работам на 50 часов. Об этом сообщает пресс-служба аппарата омбудсмена.

Уточняется, что на имя акыйкатчы (омбудсмена) обратилась жительница одного из сел Таласского района Р. кызы Б. В своем обращении она написала, вышла замуж в 2008 году за С.Н. и у них трое несовершеннолетних детей 2009, 2010 и 2012 года рождения. Из заявления следует, что она и ее дети подвергаются домашнему насилию, С.Н. избивает членов семьи тем, что попадется под руку, оскорбляет нецензурными словами.

В настоящее время он оставил троих детей себе и выгнал из дома свою жену. Заявительница просила оказать содействие в принятии мер в отношении своего мужа С.Н., а также просила оказать содействие в воссоединении со своими несовершеннолетними детьми.

По данному заявлению представительством обмудсмена по Таласской области был направлен запрос на имя прокурора Таласского района.

Прокуратура ответила, что начато досудебное производство. Назначена судебно-медицинская экспертиза в отношении Р. кызы Б., результаты которой показали, что ее здоровью нанесен легкий вред.

Действия мужа женщины квалифицированы как "Насилие в семье", предусмотренные ст.75 Кодекса о проступках. Прокуратурой утвержден акт обвинения и направлен в Таласский районный суд. Приговором Таласского районного суда от 14.06.2021 года насильнику было назначено наказание в виде привлечения к общественным работам на 50 часов.

Представительство омбудсмена по Таласской области проконсультировало заявительницу по поводу места жительства детей. Ей разъяснили положения ч.2. ст.70 Семейного кодекса КР, где прописано, что при отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом исходя из интересов детей и с учетом мнения детей.

Заявительнице рекомендовано обратиться в суд.