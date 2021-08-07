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Страны ЦА консолидируют усилия по различным направлениям

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- Евгений Денисенко
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6 августа 2021 года в Национальной туристической зоне "Аваза" Туркменистана состоялась Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Участие в ней приняли президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиёев, а также специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для ЦА Наталья Герман.

В рамках совещания, по информации СМИ, прошел ряд параллельных мероприятий экономического и культурного характера. В их числе - Экономический форум стран ЦА, Диалог женщин этих государств, Международная выставка национальной продукции и Международный фестиваль национальных блюд стран региона.

Стороны рассмотрели ключевые аспекты развития политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия между странами региона. Состоялся конструктивный обмен мнениями по вопросам региональной стабильности, в том числе в контексте развития ситуации в Афганистане. Обсуждены актуальные задачи регионального сотрудничества, предусмотрено усилить внешнеполитическую кооперацию, в том числе путем проведения регулярных пятисторонних встреч между МИДами.

Речь шла и о реализации решений, принятых в ходе Консультативной встречи глав государств ЦА, прошедшей в Ташкенте 29 ноября 2019 года. Отмечена важность региона с геополитической и геоэкономической точек зрения, подчеркнут высокий уровень взаимопонимания, доверия и взаимного уважения между странами, которые связаны многовековыми историческими, духовными и культурными узами. По общему мнению, всё это позитивно влияет на развитие не только региона, но и Евразии в целом.

Особое внимание уделено созданию благоприятных условий для партнерства в энергетической сфере, расширению сотрудничества в транспортно-коммуникационной области, в частности путем поддержания эффективного функционирования существующих и формирования новых транспортных коридоров.

Президенты обменялись мнениями относительно развития торговых связей, увеличения объемов экспортно-импортных операций, договорились об увеличении диверсификации взаимного товарооборота и промышленной кооперации.

Одной из важных составляющих повестки дня встречи стала консолидация усилий в борьбе с пандемией. Стороны будут способствовать организации и поощрять совместные исследования в области изучения природы происхождения инфекций нового типа, а также внедрение новых методов лечения и профилактики инфекционных заболеваний.

По итогам встречи принято Совместное заявление Глав государств Центральной Азии.

В этот же день президенты совершили совместную прогулку на яхте по Каспийскому морю, посетили Международную выставку национальной продукции стран Центральной Азии и Международный фестиваль их национальных блюд. А в завершение дня приняли участие в праздничном концерте деятелей культуры и искусств стран Центральной Азии и в официальном ужине.


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URL: https://www.vb.kg/404546
Теги:
Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, форум, Центральная Азия, Шавкат Мирзиёев, Кыргызстан, экономика, Гурбангулы Бердымухамедов, пандемия, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон
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