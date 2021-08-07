У солдат в Ала-Буке проявились побочные явления после вакцины AstraZeneca

В Джалал-Абадской области зарегистрированы случаи побочных проявлений после вакцинации Astra Zeneca, сообщает Минздрав. Приостановлено применение вакцины.

Наличие строгой системы надзора за любыми нежелательными явлениями в поствакцинационном периоде позволило 5 августа выявить побочные проявления после вакцинации у военнослужащих воинской части села Ала-Бука в Джалал-Абадской области, получивших вакцину Astra Zeneca против COVID-19.

Всего в Джалал-Абадскую область было распределено 4000 доз, из них сделано прививок 211 лицам.

В данной воинской части из 90 привитых пациентов у 4 лиц зарегистрированы побочные проявления после иммунизации вакциной Astra Zeneca серии ABX 3117. Побочные проявления наблюдались с различной клинической симптоматикой: гипертермия выше 39С, сильная головная боль. А у 40 военнослужащих отмечалась субфебрильная температура. В связи с этим, 44 военнослужащих, получивших вакцину, взяты под наблюдение медицинских работников. На данный момент у всех пациентов состояние стабильное.

На место выехали заместитель министра здравоохранения и социального развития Жалалидин Рахматулаев, а также ответственные специалисты.

"В настоящее время мы не знаем, были ли некоторые или все эти события вызваны вакциной или другими случайными факторами. Мы понимаем озабоченность людей и будем продолжать делиться последней информацией по этой теме, как только обзор будет завершен. Министерство здравоохранения и социального развития предприняло шаги по усилению мониторинга безопасности вакцин. Применение данной серии вакцины временно приостановлено до установления причинно-следственных связей данных побочных проявлений с вакциной", - отметили в Минздраве.

В Кыргызстан поступило две партии вакцины AstraZeneca:

- 40 тысяч доз поступило 17 июля из Азербайджана.

- 226 560 доз поступило 30 июля по программе COVAX.

Мнение ученых

Ученые из Эдинбургского университета недавно еще раз подтвердили, что вакцина AstraZeneca имеет побочные эффекты. Они проанализировали данные о самочувствии двух с половиной миллионов шотландцев и признали, что вакцинация препаратом AstraZeneca имеет побочные эффекты.

Исследователи изучили данные людей, которые получили первую дозу вакцин Oxford–AstraZeneca или Pfizer–BioNTech. Выяснилось, что у некоторых из тех, кого привили AstraZeneca, были зафиксированы слабые нарушения свертываемости крови и, как следствие, кровотечения. Реже возникало повышенное тромбообразование. Уточняется, что у вакцины Pfizer подобных побочных эффектов авторы исследования не выявили.

Группа ученых под руководством профессора Азиза Шейха для своего анализа использовала анонимные данные, которые собирались в рамках проекта по отслеживанию пандемии и внедрению вакцины в Шотландии EAVE II.