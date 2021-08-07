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Строителей южной столицы поздравили с профессиональным праздником

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- Анастасия Карелина
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Исполняющий обязанности мэра города Ош Алмаз Мамбетов провел встречу с представителями строительной сферы, в ходе которой поздравил их с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города Ош.

День строителя отмечается в Кыргызстане во второе воскресенье августа. Накануне праздника глава муниципалитета южной столицы встретился с представителями отрасли.

Почетными грамотами и благодарственными письмами мэрии Оша за значительный вклад в развитие инфраструктуры города, добросовестный труд в строительной отрасли и активное участие в общественно-политической жизни были награждены сотрудники профильных учреждений и предприятий строительной сферы, представители строительных компаний.

Исполняющий обязанности мэра Оша Алмаз Мамбетов в своей приветственной речи отметил, что каждый, кто развивает строительную сферу города, вносит активный вклад в инфраструктурное развитие всей городской среды и каждого микрорайона.


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URL: https://www.vb.kg/404550
Теги:
награда, Ош, праздник, строительство
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