Россия увеличивает поставки вооружения странам Центральной Азии

Россия увеличила поставки вооружения странам Центральной Азии с целью отражения террористических угроз из-за обострения ситуации в Афганистане.

По словам главы Генштаба ВС России Валерия Герасимова, дополнительные поставки вооружения, техники и военного имущества организованы в рамках военно-технической помощи.

Кроме того, в регионе проводятся совместные учения для оперативного реагирования на обострение обстановки в Центральной Азии и отработки действий по отражению террористических угроз. Вчера военные России и Узбекистана завершили активную фазу учений "Юг-2021" у границ Афганистана.

Центральным эпизодом этих учений, как сообщают СМИ двух стран, стал розыгрыш специальной операции, целью которой было недопущение перехода незаконных вооруженных формирований через государственную границу Узбекистана. Террористов вовремя засекли с воздуха. Затем наземная группировка блокировала прорыв их крупных отрядов на территорию соседнего государства. Завершающим этапом стало уничтожение условного противника, укрывшегося от преследования в населенном пункте.

"В основу разработки замысла учения был положен опыт российских Вооруженных сил по борьбе с незаконными вооруженными формированиями в Сирии", - объяснил по завершению учения заместитель командующего Центральным военным округом РФ генерал-лейтенант Михаил Теплинский.