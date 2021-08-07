В Подмосковье опять произошли массовые драки с участием мигрантов из ЦА

В подмосковном городе Мытищи произошла массовая драка со стрельбой. Участниками ее, по предварительной информации, стали мигранты из стран Центральной Азии, а также выходцы из южных регионов России.

"Драка со стрельбой произошла на улице Пограничной. В ней принимали участие порядка 40 иностранных граждан, преимущественно граждане из стран Средней Азии…Есть пострадавшие, данная информация проверяется", - рассказал ТАСС 6 августа источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области информагентству сообщили, что возбуждено уголовное дело: "В полицию поступило сообщение о возможной драке на улице Пограничной города Мытищи. Сотрудниками полиции незамедлительно был осуществлен выезд на место происшествия, но там никого обнаружено не было. По предварительной информации, между группой мужчин произошла драка. По данному факту отделом дознания УМВД возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство")". Как заявлено, участники и свидетели конфликта устанавливаются.

В тот же день аналогичный инцидент произошел в другом подмосковном городе – Одинцово. Полиция задержала здесь десять человек после сообщений о массовой драке мигрантов. СМИ сообщают, что несколько десятков человек с палками в руках поздним вечером устроили погром в строительных бараках. Конфликтующие бегали с самодельными битами вокруг бараков около жилого комплекса. Вскоре к месту ЧП начали прибывать машины полиции.

В СМИ отмечают, что за последние недели это не первый подобный конфликт в Московском регионе с участием приезжих из стран ближнего зарубежья, в том числе из республик Центральной Азии. Самая массовая драка случилась 13-го июля в Москве возле станции метро "Кузьминки". По разным данным, в ней приняли участие от 50 до 200 человек. Среди задержанных были граждане Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, а также Азербайджана. В полицию для разбирательств были доставлены 103 человека. В столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили, что на всех задержанных заведены дела об административных правонарушениях по статье Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). На следующий день полиция по факту драки возбудила уголовное дело по статье 213 УК (Хулиганство).

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве заявили, что все иностранцы, участвовавшие в драке, будут депортированы из России, а в отношении некоторых будет принято решение о запрете в будущем въезде.

Накануне новых инцидентов в Мытищах и Одинцово первый замглавы МВД России Александр Горовой в ходе встречи с послами иностранных государств ( в их числе были и сотрудники посольства КР в РФ) заявил, что иностранцы в РФ в текущем году стали чаще нарушать общественный порядок, устраивать массовые драки и применять силу в отношении представителей власти. Во всех случаях, по словам Горового, в отношении нарушителей принимаются жесткие меры реагирования. Организаторы и участники массовых беспорядков задержаны, нарушители привлечены к административной и уголовной ответственности. Кроме того, в отношении таких иностранных граждан сокращены сроки пребывания, приняты решения о закрытии для них границ РФ. Также им аннулируются документы, дающие право работать на территории РФ. По данным МВД, сегодня в стране незаконно находятся более 700 тысяч выходцев из стран СНГ.