Кыргызстан будет сотрудничать с Биотехнопарком Новосибирской области

Генеральный консул Кыргызской Республики в городе Новосибирске Калдарали Маматалиев и Исполнительный директор Биотехнопарка Новосибирской области Денис Кузьмин подписали Меморандум о намерениях сотрудничества и содействия в реализации международных бизнес-проектов. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

Калдарали Маматалиев с делегацией посетил Биотехнопарк Новосибирской области, расположенный в наукограде Кольцово. Исполнительный директор Биотехнопарка Денис Кузьмин познакомил кыргызских гостей с работой научно-производственного комплекса предприятия, включающего химико-аналитические, микробиологические, клинико-диагностические и электротехнические лаборатории по испытанию пищевой, парфюмерно-косметической, медицинской и ветеринарной продукции ведущих российских и зарубежных компаний на коммерческой основе.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества Биотехнопарка Новосибирской области с Кыргызстаном в научно-технической области по обмену опытом и созданию инфраструктуры для высокотехнологического бизнеса в области инновационной и наукоемкой продукции, а также налаживания прямых контактов Биохтехнопарка с заинтересованными кыргызскими производителями пищевой, фармацевтической и ветеринарной продукции.

По итогам переговоров был подписан меморандум о намерениях сотрудничества и содействия в реализации международных бизнес-проектов между Генеральным консульством Кыргызской Республики и управляющей компанией Биотехнопарка Новосибирской области – Государственным унитарным предприятием Новосибирской области "Новосибирский областной центр развития промышленности и предпринимательства".