Дипломаты КР в России поспособствовали получению мигрантами их заработка

Сотрудники консульского отдела посольства КР в РФ помогли группе соотечественников получить заработанные ими деньги в одной из российских компаний. Вопрос был решен после выезда дипломатов на место и переговоров с представителями администрации.

Как рассказали в дипмиссии, ООО "Группа компаний "Звезда" задолжала десяти трудовым мигрантам из Кыргызстана за ряд месяцев работы свыше одного миллиона рублей. Самостоятельно решить проблему кыргызстанцам не удавалось. И тогда они обратились в родное посольство.

В результате предпринятых его сотрудниками усилий долг был полностью погашен. "Данное мероприятие проведено в рамках организации защиты трудовых прав и интересов граждан КР в РФ", - отметили в посольстве.

В диппредставительстве неоднократно напоминали соотечественникам, находящимся на заработках в России, о необходимости должным образом оформлять трудовые отношения с работодателями, заключать с ними трудовые договора, устанавливающие обязательства обеих сторон. В таких случаях, как подчеркивается, при возникновении спорных ситуаций легче отстоять права мигрантов – как в процессе переговоров с руководством компаний, так и, случается в судебных инстанциях. В противном случае, без документального подтверждения устных договоренностей, восстановить справедливость оказывается крайне затруднительно или вообще невозможно.

По информации МВД России, оно сейчас инициирует составление электронного реестра недобросовестных работодателей. Это делается, как сказано, для того, чтобы работодатели, нарушившие законодательство, в дальнейшем не могли привлечь к работе трудовых мигрантов.

Речь идет об одном из реестров, которые будут введены по проекту федерального закона "Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства". Проект, разработанный МВД, предусматривает введение трех электронных реестров - электронного реестра работодателей, привлекающих иностранных работников, реестра иностранных работников и реестра недобросовестных работодателей.

В последнем случае будут аккумулироваться сведения о тех работодателях, которые привлекались к уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан. Также туда могут попасть физические и юридические лица, которые занимались подделкой, изготовлением или оборотом поддельных документов, три и более раз в течение года привлекались к административной ответственности за нарушения российского законодательства, связанного с привлечением иностранных работников.