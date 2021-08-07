Погода
$ 84.65 - 84.84
€ 99.37 - 100.62

В Джети-Огузском районе началось строительство Дома юстиции

295  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области состоялась церемония закладки капсулы под строительство Дома юстиции.

Как сообщила пресс-служба Минюста, создание Дома юстиции позволит скоординировать оказание государственных услуг населению органами юстиции. В Домах юстиции будут размещены государственная нотариальная контора, Центр по оказанию бесплатной юридической помощи населению и территориальный орган пробации.

В мероприятии приняли участие заместитель министра юстиции Орозбек Сыдыков, аким Джети-Огузского района Руслан Мейматкулов, руководители территориальных управлений органов юстиции и пробации, местных государственных органов.

Подобные Дома юстиции строятся по всему Кыргызстану. Так, на сегодняшний день завершены и сданы в эксплуатацию здания, расположенные в Таш-Кумыре и Ала-Буке в Джалал-Абадской области.

До конца года планируется завершение строительства Домов юстиции в Манасском районе Таласской области, Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области, Жумгальском районе Нарынской области, городе Кара-Суу Ошской области.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404570
Теги:
Ала-Букинский район, Джалал-Абадская область, Иссык-Кульская область, Нарынская область, Ошская область, Таласская область, Таш-Кумыр, Министерство юстиции
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  