В Джети-Огузском районе началось строительство Дома юстиции

В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области состоялась церемония закладки капсулы под строительство Дома юстиции.

Как сообщила пресс-служба Минюста, создание Дома юстиции позволит скоординировать оказание государственных услуг населению органами юстиции. В Домах юстиции будут размещены государственная нотариальная контора, Центр по оказанию бесплатной юридической помощи населению и территориальный орган пробации.

В мероприятии приняли участие заместитель министра юстиции Орозбек Сыдыков, аким Джети-Огузского района Руслан Мейматкулов, руководители территориальных управлений органов юстиции и пробации, местных государственных органов.

Подобные Дома юстиции строятся по всему Кыргызстану. Так, на сегодняшний день завершены и сданы в эксплуатацию здания, расположенные в Таш-Кумыре и Ала-Буке в Джалал-Абадской области.

До конца года планируется завершение строительства Домов юстиции в Манасском районе Таласской области, Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области, Жумгальском районе Нарынской области, городе Кара-Суу Ошской области.