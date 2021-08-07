Мэрии вернули выданные в обход закона участки земли в "Арча-Бешике"

Прокуратура Ленинского района восстановила законность, вернув на баланс мэрии столицы земельные участки в жилмассиве "Арча-Бешик". Отведенные под строительство детского сада, они были незаконно переданы под строительство индивидуальных жилых домов.

Как сообщил заместитель прокурора Ленинского района города Бишкека Мирлан Акымбеков, во время проверки вскрылись грубые нарушения требований земельного законодательства и Закона Кыргызской Республики "Об образовании". В частности выяснилось, что в 2005 году Ленинской районной администрацией и мэрией Бишкека четырем гражданам незаконно были предоставлены земельные участки общей площадью 2400 квадратных метров, расположенные в жилмассиве "Арча-Бешик", под строительство индивидуальных жилых домов.

Хотя ранее эта территория, по словам зампрокурора Ленинского района, была отведена под строительство детского сада и объектов для обеспечения жизнедеятельности жителей "Арча-Бешика".

В результате незаконных действий должностных лиц Ленинской районной администрации и столичной мэрии Бишкекское городское управление по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество (ныне бишкекский филиал государственного учреждения "Кадастр") выдало этим лицам государственные акты о праве частной собственности.

Чтобы вернуть эту территорию в муниципальную собственность, прокуратура района подала исковые заявления в суд, которые были удовлетворены в полном объеме. Судебные решения судов вступили в законную силу. Сейчас эти земельные участки приняты на баланс мэрии Бишкека.

Не обошлось без судебных решений и в другом случае, аналогичном первому. Прокуратурой района также было установлено, что в том же в 2005 году Ленинская районная администрация в обход земельного законодательства и Закона Кыргызской Республики "Об образовании" передала в собственность земельные участки площадью 1419 квадратных метров под строительство индивидуальных жилых домов еще троим гражданам.

Причем находятся участки на территории средней школы, расположенной в том же жилмассиве. Эти участки также через суд были возвращены мэрии.

Как сказал Мирлан Акымбеков, прокуратурой района постоянно проводятся проверки по выявлению нарушений земельного законодательства и законодательства о муниципальной собственности. За первое полугодие было осуществлено 26 проверок и выявлено 83 нарушения, внесено 22 акта прокурорского реагирования. По результатам их рассмотрения 7 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, в бюджет государства возмещено 1 174 265 сомов и 142 764 880 сомов в натуральном выражении.