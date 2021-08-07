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Министры юстиции стран ШОС обсудили правовые аспекты пандемии

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- Нина Ничипорова
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Министр юстиции Асель Чынбаева приняла вчера участие в восьмом онлайн-совещании министров юстиции государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе. Одним из главных вопросов на повестке был вопрос о роли права в период пандемии.

Как сообщила пресс-служба Минюста, совещание прошло под председательством министра юстиции Таджикистана Музаффара Ашуриёна. Во встрече приняли участие министры юстиции Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, России и Узбекистана.

В ходе совещания участники подвели итоги сотрудничества между министерствами юстиции по реализации договоренностей по итогам седьмого совещания министров юстиции государств-членов ШОС, отметили роль права во время пандемии. Особо было подчеркнуто, что ни одно государство не способно бороться с вирусом в одиночку и всем необходимо для преодоления его последствий объединить усилия с учетом нынешних реалий.

Участники считают, что в условиях пандемии коронавируса важно углублять сотрудничество во всех сферах, включая правовую, активизировать взаимный обмен правовой информацией по противодействию распространения пандемии.

В рамках восьмого совещания министров юстиции государств-членов ШОС особое внимание было уделено укреплению сотрудничества в сфере оказания правовой помощи, расширению правовой реформы, обеспечению верховенства закона, роли министерств юстиции в противодействии коррупции, обучению сотрудников органов юстиции, обмену опытом между министерствами юстиции государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по конкретным вопросам, регулирующим взаимные интересы.

Министр юстиции КР Асель Чынбаева проинформировала коллег о проводимой масштабной инвентаризации законодательства в стране.

Учитывая договоренности и задачи, закрепленные в Стратегии развития ШОС до 2025 года, участники встречи заявили, что необходимо еще более усилить взаимодействие между министерствами юстиции государств-членов ШОС с целью сохранения и расширения взаимного доверия, добрососедства и дружбы между странами организации.

По итогам восьмого совещания министров юстиции государств-членов ШОС было подписано совместное заявление.


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URL: https://www.vb.kg/404576
Теги:
закон, права человека, Таджикистан, коронавирус, пандемия, Министерство юстиции, ШОС
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