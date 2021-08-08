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Мэрия южной столицы делает акцент на социальной инфраструктуре

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- Анастасия Карелина
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Южной столице необходимо активно развивать социальную инфраструктуру. Нужны малые архитектурные объекты, новые таблички и указатели для иностранных граждан, и прочее. Об этом исполняющий обязанности мэра Оша Алмаз Мамбетов говорил на встрече с руководителями учреждений, организаций и предприятий социальной сферы.

Как сообщает пресс-служба ошского муниципалитета, в ходе данной встречи руководители учреждений системы здравоохранения, образования, культуры и спорта поделились своими мыслями о текущей работе, проводимых мероприятиях и проблемах, с которыми сталкиваются.

Так, директор футбольного клуба "Алай" городского стадиона имени Суйумбаева Улан Алымканов рассказал, что на 2022 год запланировано открытие футбольной академии и, как следствие, работа по развитию женского футбола. Отдельное внимание хотят уделить реконструкции существующего опилочного поля.

- В городе Ош необходимо развивать инфраструктуру малых архитектурных объектов. Требуется установка табличек, указателей. Нужно сделать акцент на туристов из-за рубежа. Современные технологии позволят им получать нужную информацию через QR-коды и соответствующие мобильные приложения. И будет хорошо, если половина туристов, прибывающих в Кыргызстан, посетят также Ош, - отметил Алмаз Мамбетов.

Задание внести свои предложения по улучшению туристической инфраструктуры было дано председателю Комитета по делам молодежи Иззатбеку Берхмаматову. Усилить работу в сфере цифровизации предоставляемых услуг поручено и руководителям учреждений сферы здравоохранения.


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URL: https://www.vb.kg/404577
Теги:
мэрия, Ош, туризм
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