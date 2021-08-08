Погода
$ 84.53 - 84.85
€ 99.20 - 100.60

В РФ не исключают возможности фильтрации боевиков из Афганистана в ЦА

211  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Центральной Азии обеспокоены угрозой проникновения боевиков из Афганистана. Об этом, по информации СМИ, заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.

"Риск инфильтрации боевиков в регион, в том числе под видом беженцев, не может не вызывать обеспокоенности и у наших центральноазиатских соседей. Находимся в регулярном контакте со всеми пятью странами Центральной Азии", - сказал Небензя на заседании СБ ООН по Афганистану.

Он отметил, что террористы сохраняют спящие ячейки на севере и востоке Афганистана, "наращивают потенциал для укрепления своего влияния в стране и перетока террористической активности в регион Центральной Азии".

Постпред РФ при ООН выразил обеспокоенность деградирующей ситуацией в Афганистане и назвал расклад сил "неутешительным". В этой стране в последние недели обострилось противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в стране нарастает на фоне ускоренного вывода войск США из Афганистана.

В свою очередь, в самом движении "Талибан" заявили на нынешней неделе, что время президента Афганистана Ашрафа Гани истекло. Ранее глава страны во время выступления в парламенте заявил, что талибы стали более жестокими, чем раньше. По его мнению, боевики не будут демонстрировать стремление к миру и возвращаться за стол переговоров до тех пор, пока "на поле боя" не поменяется ситуация.

"Речь Ашрафа Гани - это бессмыслица, попытка контролировать собственные страхи и плачевную ситуацию…Объявления войны, обвинения и ложь не продлят жизнь Гани", - написал в Twitter представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахед.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404581
Теги:
Афганистан, Россия, Центральная Азия, терроризм, Талибан, ООН
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  