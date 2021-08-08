В РФ не исключают возможности фильтрации боевиков из Афганистана в ЦА

В Центральной Азии обеспокоены угрозой проникновения боевиков из Афганистана. Об этом, по информации СМИ, заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.

"Риск инфильтрации боевиков в регион, в том числе под видом беженцев, не может не вызывать обеспокоенности и у наших центральноазиатских соседей. Находимся в регулярном контакте со всеми пятью странами Центральной Азии", - сказал Небензя на заседании СБ ООН по Афганистану.

Он отметил, что террористы сохраняют спящие ячейки на севере и востоке Афганистана, "наращивают потенциал для укрепления своего влияния в стране и перетока террористической активности в регион Центральной Азии".

Постпред РФ при ООН выразил обеспокоенность деградирующей ситуацией в Афганистане и назвал расклад сил "неутешительным". В этой стране в последние недели обострилось противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в стране нарастает на фоне ускоренного вывода войск США из Афганистана.

В свою очередь, в самом движении "Талибан" заявили на нынешней неделе, что время президента Афганистана Ашрафа Гани истекло. Ранее глава страны во время выступления в парламенте заявил, что талибы стали более жестокими, чем раньше. По его мнению, боевики не будут демонстрировать стремление к миру и возвращаться за стол переговоров до тех пор, пока "на поле боя" не поменяется ситуация.

"Речь Ашрафа Гани - это бессмыслица, попытка контролировать собственные страхи и плачевную ситуацию…Объявления войны, обвинения и ложь не продлят жизнь Гани", - написал в Twitter представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахед.