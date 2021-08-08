Бишкек отстает от столиц ЕАЭС по покупательной способности

Сравнительный анализ, проведенный Национальным статистическим комитетом Кыргызстана, показал, что покупательная способность бишкекчан по продуктам питания первой необходимости ниже, чем у населения столиц отдельных стран ЕАЭС. Что в свою очередь свидетельствует, что республика отстает по уровню жизни от других государств Евразийского сообщества. Это обусловлено низким размером средней заработной платы и в Бишкеке, и в регионах Кыргызстана.

Покупательная способность - важный показатель. Он дает представление, сколько и каких продуктов можно купить на среднемесячную заработную плату. В наборе, по которому определяется покупательная способность, только самые необходимые для нормальной жизни человека продукты - овощи, мясо, рыба, масло, крупы и так далее. Например, в Бишкеке на среднюю заработную плату можно купить почти 500 килограммов картофеля, тогда как в Москве - в 3,9 раза больше -1 831,6 килограмма. В городе Нур-Султане на одну заработную плату можно приобрести более двух тонн хлеба, а в Бишкеке - в 3,7 раза меньше - 539,2 килограмма.

Понятно, что никто из нас не покупает какой-то один продукт на всю месячную зарплату. В этом смысле показатель покупательной способности условный, но очень важный. Именно он определяет уровень жизни в стране. И по этому показателю сравнивают страны в международных рейтингах.

Цены на продукты в последние годы росли. Но пока снижение доходов населения было в незначительных пределах, покупательная способность менялась тоже незначительно. Но с прошлого года кыргызским потребителям был нанесен двойной удар: упали доходы и одновременно выросли цены. Результатом стало резкое падение покупательной способности.

По данным Нацстаткомитета, прожиточный минимум на одного человека в месяц для всех групп населения страны во втором квартале этого года в среднем составляет 6 тысяч 332 сома. Для трудоспособного населения он чуть выше – 7 тысяч 123 сома.