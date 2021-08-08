Cтудент КГМА признан лучшим студентом СНГ-2021

Студент 4 курса факультета "Лечебное дело" Айдан Иманалиев признан лучшим студентом СНГ-2021.

Он награжден медалью "Лучший студент СНГ-2021" и дипломом 1 степени. Кроме того, имя Айдана внесено в третий сборник лучших студентов Международной студенческой книжной коллекции "Энциклопедия талантливой молодежи".

В конкурсе приняли участие лучшие студенты из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, России, Азербайджана и других стран.

Основная цель этого проекта - выявление и поощрение студентов среди всех вузов стран СНГ, наиболее активно проявивших себя в научно-исследовательской работе, творчестве, студенческом самоуправлении, спорте, создании объединяющей площадки для развития науки и образования, для сотрудничества студентов стран СНГ.

Студенты КГМА не впервые показывают высший класс! Они постоянно принимают участие в различных международных студенческих конференциях, конкурсах. То есть повышают свои знания, которые им пригодятся на практике. И почти всегда возвращаются в альма-матер после таких встреч с дипломами и грамотами.