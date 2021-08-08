Погода
$ 84.53 - 84.85
€ 99.20 - 100.60

Cтудент КГМА признан лучшим студентом СНГ-2021

331  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Студент 4 курса факультета "Лечебное дело" Айдан Иманалиев признан лучшим студентом СНГ-2021.

Он награжден медалью "Лучший студент СНГ-2021" и дипломом 1 степени. Кроме того, имя Айдана внесено в третий сборник лучших студентов Международной студенческой книжной коллекции "Энциклопедия талантливой молодежи".

В конкурсе приняли участие лучшие студенты из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, России, Азербайджана и других стран.

Основная цель этого проекта - выявление и поощрение студентов среди всех вузов стран СНГ, наиболее активно проявивших себя в научно-исследовательской работе, творчестве, студенческом самоуправлении, спорте, создании объединяющей площадки для развития науки и образования, для сотрудничества студентов стран СНГ.

Студенты КГМА не впервые показывают высший класс! Они постоянно принимают участие в различных международных студенческих конференциях, конкурсах. То есть повышают свои знания, которые им пригодятся на практике. И почти всегда возвращаются в альма-матер после таких встреч с дипломами и грамотами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404589
Теги:
награда, СНГ, студенты, медицина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  