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Назначен новый координатор сферы здравоохранения в Иссык-Кульской области

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- Анастасия Карелина
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Координатором сферы здравоохранения в Иссык-Кульской области приказом Министерства здравоохранения и социального развития КР назначен Жумабек Молдакунов. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Вчера, 7 августа, министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев находился с рабочим визитом в Ыссык-Кульской области. Глава Минздрава посетил организации здравоохранения и ознакомился с качеством оказания услуг населению.

Алымкадыр Бейшеналиев встретился с коллективом Областного Центра семейной медицины и представил нового координатора сферы здравоохранения в области - Жумабека Молдакунова.

Министр также ознакомился с ходом вакцинации против COVID-19, дал поручение ускорить процесс, а также усилить разъяснительную работу об эффективности вакцинации против коронавирусной инфекции.


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URL: https://www.vb.kg/404590
Теги:
Иссык-Кульская область, медицина, медики, COVID-19, вакцинация, Минздрав
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