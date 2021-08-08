Назначен новый координатор сферы здравоохранения в Иссык-Кульской области

Координатором сферы здравоохранения в Иссык-Кульской области приказом Министерства здравоохранения и социального развития КР назначен Жумабек Молдакунов. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Вчера, 7 августа, министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев находился с рабочим визитом в Ыссык-Кульской области. Глава Минздрава посетил организации здравоохранения и ознакомился с качеством оказания услуг населению.

Алымкадыр Бейшеналиев встретился с коллективом Областного Центра семейной медицины и представил нового координатора сферы здравоохранения в области - Жумабека Молдакунова.

Министр также ознакомился с ходом вакцинации против COVID-19, дал поручение ускорить процесс, а также усилить разъяснительную работу об эффективности вакцинации против коронавирусной инфекции.