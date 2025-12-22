Погода
$ 87.40 - 87.81
€ 102.05 - 103.00

Сотрудник СБНОН МВД и его подельник задержаны за вымогательство $190 тысяч

172  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ КР в рамках мероприятий по пресечению коррупционных проявлений в системе правоохранительных органов 14 декабря 2025 года задержал гражданина КР Ж.К.Т. при получении денежных средств в размере 90 тысяч долларов США.

По данным ведомства, Ж.К.Т. действовал совместно со своим подельником - сотрудником СБНОН МВД КР М.А.Ж. Подозреваемые вымогали 180 тысяч долларов США под предлогом содействия в изменении уголовной квалификации.

Кроме того, в ходе обыска автотранспортного средства, принадлежащего Ж.К.Т., был обнаружен и изьят черный полиэтиленовый пакет, обмотанный скотчем. Внутри находилось наркотическое средство гашиш общим весом 105 граммов.

Указанные лица задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом 1 части 3 статьи 342 Уголовного кодекса КР, и водворены в СИЗО ГКНБ КР. В настоящее время проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453722
Теги:
ГКНБ, МВД, задержание, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  