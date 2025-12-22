Сотрудник СБНОН МВД и его подельник задержаны за вымогательство $190 тысяч

ГКНБ КР в рамках мероприятий по пресечению коррупционных проявлений в системе правоохранительных органов 14 декабря 2025 года задержал гражданина КР Ж.К.Т. при получении денежных средств в размере 90 тысяч долларов США.

По данным ведомства, Ж.К.Т. действовал совместно со своим подельником - сотрудником СБНОН МВД КР М.А.Ж. Подозреваемые вымогали 180 тысяч долларов США под предлогом содействия в изменении уголовной квалификации.

Кроме того, в ходе обыска автотранспортного средства, принадлежащего Ж.К.Т., был обнаружен и изьят черный полиэтиленовый пакет, обмотанный скотчем. Внутри находилось наркотическое средство гашиш общим весом 105 граммов.

Указанные лица задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом 1 части 3 статьи 342 Уголовного кодекса КР, и водворены в СИЗО ГКНБ КР. В настоящее время проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению.