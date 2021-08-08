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ГКНБ: На сегодня в Кыргызстане нет политических узников

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- Нина Ничипорова
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"На сегодня у нас в стране нет политических узников, есть привлекаемые и привлеченные к соответствующей правовой ответственности за уголовно наказуемые преступления, которых отдельные заинтересованные силы пытаются представить как узников политического гонения", - сообщили в ГКНБ в ответ на предложение заместителя председателя Совета безопасности Таалатбека Масадыкова выпустить всех политических узников.

Как отметили в спецслужбе, "курс сегодняшних властей на дальнейшее усиление демократических принципов необратим". "Для чего делается все возможное, в том числе и консолидация всех сил в обществе, демонтаж коррупционной системы, который является одним из тормозов развития гласности и равноправия в стране", - добавили в ГКНБ.

По данным ведомства, на сегодня общественность все больше начинает убеждаться в этом. В ГКНБ считают, что в стране идет непримиримая борьба с любыми коррупционными проявлениями, включая политическую коррупцию. Тем более, что вину гражданина определяет суд, и только он имеет право освободить от ответственности либо ужесточить ее. Никто в Кыргызстане, включая главу государства, не имеет право вмешиваться в деятельность судебной системы.


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URL: https://www.vb.kg/404591
Теги:
ГКНБ, коррупция, суд, Кыргызстан, политика, Таалатбек Масадыков
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