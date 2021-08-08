Оперштаб предупредил об уголовном наказании за выдачу липовых сертификатов

Заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова провела вчера очередное заседание Республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Минздраву, полномочным представителям президента в областях, мэрам городов, акимам районов поручено строго предупредить работников временных прививочных пунктов и сотрудников, осуществляющих ввод данных в информационную систему о вакцинированных лицах против COVID-19, об уголовной ответственности за умышленное искажение и предоставление недостоверной информации по вакцинированным гражданам и выдачу липовых сертификатов о вакцинации.

Бакашова отметила положительную динамику по снижению количества ежедневно зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии. Тем не менее необходимо наращивать темпы вакцинации для формирования коллективного иммунитета, в том числе среди педагогов и медицинских работников. Заболеваемость среди медиков по-прежнему остается высокой. Особо было подчеркнуто, что вакцинация против COVID-19 должна проводиться с соблюдением установленных требований по хранению препарата в холодовой цепи. Из памяти еще не стерлось ЧП с выключенным холодильным оборудованием, где хранилась российская вакцина, в ЦСМ №2.

В срок до 25 августа совместно с Министерством здравоохранения и социального развития и другими компетентными государственными органами Министерству образования и науки поручено проработать вопрос по формату обучения в общеобразовательных учреждениях в зависимости от эпидемиологической ситуации.

На оперштабе было рассмотрено также письменное обращение Министерства иностранных дел по вопросу возобновления регулярных авиарейсов между Кыргызстаном и Индией. Минздраву поручено проинформировать МИД и Министерство транспорта и коммуникаций о принятом решении по вопросу возможности возобновления регулярных авиарейсов по маршруту Бишкек-Дели-Бишкек.