Зоозащитники объявили о приостановлении своей деятельности из-за травли

Зоозащитники разместили в социальных сетях открытое обращение. Фонды "Добрые руки", "Кайнар" и группа "Зоозащита. Бишкек" заявили о приостановлении своей деятельности и помощи бездомным животным до официального и публичного извинения человека, нападки, клевета и оскорбления со стороны которого не прекращаются вот уже долгое время.

Мы публикуем текст обращения зоозащитников полностью:

"В связи с непрекращающимися нападками, клеветой, оскорблениями и подрывом репутации со стороны некоего человека, скрывающегося под ником Straydogs_kg, фонд "Добрые руки", "Кайнар" и группа "Зоозащита. Бишкек" заявляют о приостановлении своей деятельности и помощи бездомным животным.

На протяжении года со страниц этого человека систематически идет агрессивная ложь, клевета, а также оскорбления и унижения от нее и ее группы поддержки (всех знаем поименно) в сторону фондов и группы. Все это время мы помогали, спасали, лечили, стерилизовали, пристраивали. Нас поливали грязью, но мы молча продолжали спасать.

Благородная миссия по борьбе с отстрелом превратилась в самую настоящую травлю зоозащитников, не стесняясь в выражениях и обвинениях. Дошло до угроз людям от имени всех зоозащитников на митинге о, якобы приготовленных плакатах с фотографиями людей. Зоозащитников назвали "агрессивными и злопамятными", что перечеркнуло хорошее отношение к нам со стороны общества и окончательно изменило его со стороны государства, от которого и так нет поддержки.

Вся наша многолетняя помощь и спасение перечеркнуты, и теперь в нашу сторону не пишет оскорбления и клевету только ленивый. Говорят, что за этот год Straydogs_kg добилась определенных результатов. Да. А именно:

- Отписка подписчиков и желающих помогать финансово, хотя помощи и так мало (клиники бесплатно не лечат, не стерилизуют, не оперируют. Приютов нет, а передержки нужно оплачивать до пристройства).

- Доброе звание зоозащитника переквалифицировали в "зоошизу".

- Бесконечные оскорбления, унижения и клевета.

А мы тоже живые. Мы тоже люди. И нам больно. У нас тоже дети, мамы и папы, проблемы, болезни, потери. У нас есть сердца и чувства.

Вы этого добивались? Вы добились.

Отныне всех, кто стал свидетелем автонаезда, раненых после отстрела, тех, кому нужна помощь, будем отправлять к Straydogs_kg и Со за помощью.

Мы приостанавливаем свою деятельность до официальных и публичных извинений этого человека.

Отныне за подобные публичные оскорбления и клевету (в СМИ и соцсетях), порочащие честь и достоинство, мы будем привлекать к ответственности. Юрист у нас уже есть, материалов собрано достаточно.

Вы все этого добивались? Вы добились.

Теперь забирайте "травмы", лечите, оперируйте, стерилизуйте, спасайте щенков, оплачивайте передержки, пристраивайте вы.

И, пожалуйста, без сборов, за которые систематически нам устраивали публичную порку".

Корреспонденту VB.KG руководитель фонда помощи животным "Добрые руки" Лариса Слободская пояснила, что тех, животных, которые в данный момент уже находятся на попечении волонтеров, безусловно, не бросят.

"Вечерний Бишкек" поддерживает фонд много лет. А последние три года практически каждую неделю на страницах газеты "Вечерний Бишкек", а также на сайте www.vb.kg мы публиковали информацию о собаках и кошках, которые нуждаются в пристройстве. Мы от этого не отказываемся. И сегодня вновь на ленте сайта появится "Акция ВБ".