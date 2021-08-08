Погода
$ 84.53 - 84.85
€ 99.20 - 100.60

В Кыргызстане продолжают расти цены на горюче-смазочные материалы

274  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Результаты ежедневного мониторинга средних розничных цен на бензин АИ-92 и дизельное топливо, проводимого Нацстаткомом по 18 населенным пунктам республики, показали, что в июле этого года цены на бензин АИ-92 в среднем по республике составили 53,32 сома за литр. По сравнению со средней розничной ценой в июле предыдущего года они повысились в 1,6 раза.

По данным статистического комитета, выше среднереспубликанского показателя сложились розничные цены на бензин АИ-92 в городах Исфана (57,75 сома за литр), Баткене (57,12 сома за литр) и Ноокате (56,10 сома за литр). Минимальные цены на него зафиксированы в Токмаке (51,46 сома за литр), Нарыне (51, 63 сома за литр) и Таласе (51, 69 сома за литр).

Наибольший рост цен на бензин по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован в селе Покровка и в Джалал-Абаде - на 75,3 процента, а также в Токмаке - на 73,6 процента.

Цены на дизельное топливо составили 48,11 сома за литр и тоже возросли почти в 1,4 раза.

Наиболее превысили среднереспубликанский показатель розничные цены на дизельное топливо в Ноокате (51,55 сома за литр), Баткене (51,16 сома за литр) и Кара-Суу (50,14 сома за литр). Наименьшие наблюдались в Токмаке (45,86 сома за литр), Нарыне (46,24 сома за литр) и Чаеке (45,92 сома за литр).

Значительный рост цен на дизельное топливо по сравнению с июлем предыдущего года зафиксирован в селе Покровка - на 43,3 процента, в Ноокате - на 49,9 процента и Таласе - на 45,7 процента.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404596
Теги:
ГСМ, цены, Кыргызстан, экономика, дизтопливо, цены на бензин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  