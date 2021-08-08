В Кыргызстане продолжают расти цены на горюче-смазочные материалы

Результаты ежедневного мониторинга средних розничных цен на бензин АИ-92 и дизельное топливо, проводимого Нацстаткомом по 18 населенным пунктам республики, показали, что в июле этого года цены на бензин АИ-92 в среднем по республике составили 53,32 сома за литр. По сравнению со средней розничной ценой в июле предыдущего года они повысились в 1,6 раза.

По данным статистического комитета, выше среднереспубликанского показателя сложились розничные цены на бензин АИ-92 в городах Исфана (57,75 сома за литр), Баткене (57,12 сома за литр) и Ноокате (56,10 сома за литр). Минимальные цены на него зафиксированы в Токмаке (51,46 сома за литр), Нарыне (51, 63 сома за литр) и Таласе (51, 69 сома за литр).

Наибольший рост цен на бензин по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован в селе Покровка и в Джалал-Абаде - на 75,3 процента, а также в Токмаке - на 73,6 процента.

Цены на дизельное топливо составили 48,11 сома за литр и тоже возросли почти в 1,4 раза.

Наиболее превысили среднереспубликанский показатель розничные цены на дизельное топливо в Ноокате (51,55 сома за литр), Баткене (51,16 сома за литр) и Кара-Суу (50,14 сома за литр). Наименьшие наблюдались в Токмаке (45,86 сома за литр), Нарыне (46,24 сома за литр) и Чаеке (45,92 сома за литр).

Значительный рост цен на дизельное топливо по сравнению с июлем предыдущего года зафиксирован в селе Покровка - на 43,3 процента, в Ноокате - на 49,9 процента и Таласе - на 45,7 процента.