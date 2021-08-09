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В Москве проведут два бессрочных рейда по проверке мигрантов

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Рейд "Таксист"

С 14 августа трудовые мигранты, занятые в московских службах такси, будут работать под надзором системы КИС "АРТ". Перед началом запуска цифровых идентификаторов таксистов сотрудники ГИБДД проведут усиленную проверку.

В ходе этого рейда будет задействованы технологии "Умный город". Главная задача правоохранителей - найти и применить законные меры взыскания к водителями, не состоящим на учёте в системе КИС "АРТ".

Рейд "Мигрант"

Одной из причин усиления контроля за пребыванием мигрантов в столице стал недавний инцидент на юго-востоке города. Массовая драка с участием порядка ста граждан Киргизии, Таджикистана и Узбекистана повлекла за собой многочисленные аресты и депортацию зачинщиков беспорядков.

В связи с этим, кроме госавтоинспекции, бессрочные рейды проведёт полиция. Сотрудники планируют посетить места массового проживания трудовых мигрантов. Сообщается также, что силовой контроль над соблюдением порядка в ходе проверок будет осуществлять Росгвардия.

Источник: pravda.ru


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URL: https://www.vb.kg/404600
Теги:
миграция, рейд, Москва
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