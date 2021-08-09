Осенью в Кыргызстане планируется провести перепись населения

Осенью в Кыргызстане планируется провести всеобщую перепись населения и жилищного фонда. Сроки ее пока не уточняются, они напрямую зависят от эпидемиологической ситуации в стране. Но необходимость этой важной государственной кампании назрела давно.

Она должна была пройти еще в марте прошлого года, к ее старту было практически все готово. Но коронавирус пришел в страну раньше, чем началась кампания.

Как отметила заведующая отделом статистических переписей Национального статистического комитета Римма Чыныбаева, перепись - это официальный учет численности всего населения, проживающего на территории страны, по определенным социальным, демографическим и экономическим признакам. Она необходима для предметного выявления современных процессов и тенденций в развитии общества в целом, отдельных групп населения и регионов, причин и факторов, влияющих на рождаемость, смертность, на трудовую активность граждан, выбор рода деятельности и профессии, направления миграции.

Результаты переписи широко используются как непосредственно в сфере демографической и социальной политики, так и для выработки всех других направлений, прогнозов и программ социально–экономического развития страны и регионов, связанных с движением трудовых ресурсов, обеспечением занятости, и так далее. То есть перепись дает мгновенный портрет общества, позволяющий судить о его состоянии, экономике, социальной сфере, что помогает более эффективно решать те или иные проблемы.

Перепись населения и жилищного фонда всегда проводилась и в бывшем Союзе, и не только, но и в других странах. Согласно закону, она проводится в нашей стране один раз в десять лет. Первая была в 1999 году, вторая - в 2009–м и третья должна была состояться еще год назад.

Причем, согласно решению Совета глав государств СНГ "О проведении переписи населения раунда 2020 года в государствах-участниках СНГ", ее намеревались провести почти одновременно во всех странах ЕАЭС и СНГ. Потом эти данные будут обнародоваться и учитываться в масштабах ЕАЭС и СНГ.

В понятие "информация о населении" входят вопросы о респонденте - имя, фамилия, сколько лет, членов семьи, детей. Работает человек или нет, какое у него образование, источники дохода, имеет инвалидность или нет, каков среднемесячный доход семьи и так далее. Попутно будет вестись и перепись жилищного фонда, то есть в доме какого типа живет человек (в элитке или в обычной пятиэтажке) и так далее. Таким образом, в Нацстаткоме надеются выяснить состояние жилищного фонда в городе.

Как подчеркнули в Нацстаткомитете, это вопросы общего плана и ответы на них не раскрывают каких-то нежелательных сведений о человеке или семье. Тем более, что в Законе "О статистике в КР" говорится, что вся информация, поступающая в органы статистики, считается конфиденциальной.

По данным статистического комитета, в 1970 году в Бишкеке проживало вместе с теми, кто приехал, чуть более 437 тысяч. В 1979–м - 542 тысячи. В 1989 году постоянного населения было 436 тысяч, в 2009 году постоянно проживало уже почти 836 тысяч, а вместе с приезжими - более 865 тысяч. Сколько нас сейчас, покажет новая перепись.