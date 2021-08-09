Погода
$ 84.60 - 84.86
€ 99.20 - 100.60

Талибы захватили ключевой город на севере Афганистана

146  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Талибы захватили Кундуз, административный центр одноименной провинции на севере Афганистана, имеющий важное стратегическое значение. Об этом сообщает bbc.com.

Представитель местных властей сообщил Би-би-си, что все районы города, кроме аэропорта, находятся под контролем "Талибана" (организация запрещена в России). Как сообщается, в городе начались пожары, в центре Кундуза поднят флаг "Талибана".

Агентство Рейтер сообщает о жертвах среди мирного населения, среди погибших - женщины и дети.

Ранее сообщалось, что в этом городе с населением 270 тыс., считающимся воротами в северные провинции Афганистана и Среднюю Азию, ведутся тяжелые бои.

Кундуз стал третьей провинциальной столицей в Афганистане, сдавшейся талибам за последние дни, и их самой большой пока победой.

Приведенная ниже карта Афганистана отражает положение дел на 6 августа, однако ситуация в стране быстро меняется.

Наступление талибов резко активизировалось после того, как американские войска и и их союзники начали вывод своих частей из Афганистана после 20 лет военного присутствия в стране международной коалиции.

В последние недели талибы взяли под свой контроль многие районы Афганистана и теперь пытаются захватить крупные города и административные центры провинций.

В пятницу в их руках оказался Зарандж, столица юго-западной провинции Нимроз. Менее чем через 48 часов был захвачен северный город Шибарган в провинции Джаузджан.

Шибарган считался оплотом афганского маршала Абдула Рашида Дустума, служившего вице-президентом страны до прошлого года. Его называют одним из самых могущественных и противоречивых полевых командиров в стране.

Поступают сообщения о том, что еще один северный город, Сар-э-Пуль, также захвачен талибами, хотя это еще не подтверждено независимыми источниками.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404607
Теги:
Афганистан, Талибан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  