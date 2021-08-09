27% мусора на пляжах Иссык-Куля составляют сигаретные окурки. А также пустые упаковки от сигарет и оставленные отдыхающими зажигалки.

В Чолпон-Ате состоялось межсекторальное совещание о заинтересованности пансионатов в кампании "Пляж без табачного дыма". Совещание прошло с участием мэра города Бердибека Иманбекова, депутатов городского кенеша, сотрудников республиканского центра укрепления здоровья, социального фонда при МЗиСР, УВД Иссык-Кульской области и национального координатора ВОЗ по неинфекционным заболеваниям Алины Алтымышевой.

Участники совещания обсудили принятый Жогорку Кенешем 29 июля 2021 года Закона КР "О защите здоровья граждан КР от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля", а также обращения Иссык-Кульского районного центра общеврачебной практики к главе города и депутатам городского кенеша о поддержании кампании "Пляж без табачного дыма!", которая включает в себя выделении специальных мест для курения на пляже, установки предупредительных ограждений о вреде курения и табачного дыма, проведение разъяснительной работы среди работников пансионатов и отдыхающих.

- Курящие наносят вред своему организму. Каждый человек в нынешнее время должен жить до 70-80 лет. Однако в результате курения люди сокращают срок жизни, - сказала Алина Алтымышева.

Она также отметила, что наносит больше вреда пассивному курильщику.

Во главе мэра Бердибека Иманбекова была сформирована рабочая группа из числа депутатов городского кенеша и сотрудников кабинета укрепления здоровья ЦОВП, которая посетила пансионаты и курорты на территории города, проведены разъяснительные беседы с персоналом оздоровительных учреждений и отдыхающими, даны рекомендации по профилактике пассивного курения.

Комиссией принято решение о еженедельном мониторинге пляжных зон, вовлеченных в кампанию "Пляж без табачного дыма!".

Кстати ВОЗ запустила глобальную кампанию, которая будет проводиться в течении всего года под лозунгом "Пора отказаться от табака".