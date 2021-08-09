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"Незаконно взимал оплату". Шлагбаум в аэропорту Оша демонтирован

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- Нина Ничипорова
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Прокуратурой города Ош выявлены нарушения закона при установке шлагбаума на въезде в аэропорт города Ош. На основании акта прокурорского реагирования незаконно установленный шлагбаум был демонтирован сотрудниками соответствующих государственных органов.

Как сообщила Генпрокуратура, еще в сентябре 2017 года для озеленения и обеспечения безопасности участка дороги Ош-Аэропорт, согласно двустороннему соглашению, дорожно-эксплуатационным предприятием №21 были переданы ОАО "Манас Эл аралык аэропорту" 165 метров этой автодороги на въезде в аэропорт.

Однако ОАО "Манас Эл аралык аэропорту", нарушив законодательство и двустороннее соглашение, в котором запрещалось передавать территорию для использования третьим лицам, предоставил данный участок одному из ОсОО. Руководство общества незаконно установило шлагбаум и взимало оплату с автотранспортных средств, прибывающих в аэропорт.

Прокурорской проверкой также выявлены факты внесения ложных сведений в отдельные пункты соглашения между вышеуказанными юридическими лицами по вопросу предоставления части автодороги в субаренду. Материалы зарегистрированы в ЕРПП по статьям 320 ("Злоупотребление должностным положением"), 233 ("Злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации") и начато досудебное производство.


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URL: https://www.vb.kg/404611
Теги:
аэропорт, Ош, прокуратура
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