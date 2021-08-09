Жители 12 микрорайона просят отремонтировать тротуар вдоль улицы Нуркамал

По пешеходным дорожкам с обеих сторон улицы Нуркамал, которая разделяет 12 микрорайон с одной стороны и 11-й с "Асанбаем" с другой, невозможно нормально ходить. Особенно если речь идет о мамах с детскими колясками или о пожилых людях. Местами тротуаров нет вообще, так как на их месте стоят ларьки или припаркованные машины, разбившие остатки былой инфраструктуры. И это особенно сильно бросается в глаза на фоне капитально отремонтированной проезжей части.

- Раньше мы думали, что на нас не обращают внимания, так как находимся на самом отшибе, - обратились в редакцию VB.KG жители 12 микрорайона. – Но потом городские власти обновили "бетонку" и улицу Нуркамал. Правда, на последней сделали только проезжую часть, и мы надеялись, что со временем доведут до ума тротуары и ирригацию. Да и освещения нормально у нас нет. По пешеходной дорожке и днем-то сложно пройти, а в темноте вообще покалечиться можно.

Наша корреспондентская группа побывала на месте и прошлась с обеих сторон указанной дорожной артерии на всем ее протяжении от Каралаева до Южной магистрали. Тротуар вдоль домов № 2, 6, 8 и 9 пребывает в ужасном состоянии. Местами видны остатки еще советской инфраструктуры в виде бордюров. Хотя покрытия на пешеходной дорожке нет. А кое-где идет просто протоптанная грунтовка.

Со стороны местных жителей и владельцев коммерческих павильонов были предприняты попытки хоть немного исправить ситуацию. Но так как не было согласованности кто-то сделал кусок из брусчатки, другие залили бетоном, третьи положили большие плиты на манер советских, которыми раньше мостили тротуары.

Очень удивляет тот факт, что в некоторых местах, там, где должна проходить дорожка, почему-то стоят ларьки. На каком основании их владельцам выдали разрешительные документы, да и есть ли они вообще? Это вопрос, которым должны заинтересоваться правоохранительные органы. Так как без коррупции выделение участков под торговые павильоны на муниципальном тротуаре трудно себе представить. К слову, не только торговцы занимают инфраструктуру, но и кафе, которые расположены в нескольких местах.

От торгового центра "ДК" до пересечения с Южной магистралью пешеходы вынуждены идти либо через двор многоэтажки, либо по проезжей части. Так как другого места для них просто нет. И опять же – виной этому ларьки и общепит, непонятно как получившие право располагаться на своих нынешних местах.

Изначально мы планировали посетить тротуар на Нуркамал только со стороны 12 микрорайона. Но вдоль "Асанбая" и 11-го картина ничуть не лучше. Местами есть разбитый асфальт, местами грунт или брусчатка. А ближе к Каралаева пешеходную дорожку "съели" ларьки, стоянки и СТО с вулканизациями. То есть места для пешеходов там нет вообще.

- Мы обращаемся к столичным властям с просьбой услышать нас и выехать на место, чтобы самим убедиться в правдивости наших слов. Район обжитой, густонаселенный, а потому людей очень много. И всем нам надо где-то ходить. По воздуху летать мы пока не научились, - саркастически усмехаются местные жители.

Даже беглого взгляда хватает, чтобы понять – здесь есть материал для возбуждения уголовного дела. И может даже не одного. А потому хотелось бы, чтобы вместе с чиновниками на проблему обратили внимание сотрудники ГКНБ и прокуратуры. Глядишь, казна пополниться еще больше за счет вновь выявленных коррупционеров.