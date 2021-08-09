Депутат Таалай Темиркулов два месяца будет находиться под домашним арестом

Ленинским районным судом города Бишкек в отношении депутата Таалая Темиркулова от партии "Социал-Демократы" избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Эту информацию корреспонденту VB.KG подтвердили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

В субботу, 7 августа, следственной службой УВД Ленинского района кыргызской столицы 38-летний депутат был водворен в ИВС в порядке статьи 98 УПР Кыргызской Республики. Таалай Темиркулов добровольно выдал травматический пистолет марки "МР-79-9" калибра 9 миллиметров с одним патроном.

Ранее примерно в 6 часов 55 минут в службу "102" ГУВД города Бишкек поступило сообщение о том, что бригада "Скорой помощи" выехала по вызову в частный в жилмассив "Ак-Ордо", где гражданин получил огнестрельное ранение в ногу.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа УВД района. Когда сотрудники милиции прибыли на место, карета "Скорой помощи" уже увезла пострадавшего в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии (БНИЦТО) - больница №4.

Супруга пострадавшего, которым оказался другой депутат - Алга Кылычев (СДПК), пояснила, что между ее супругом и одним из депутатов Бишкекского городского кенеша произошла словесная перепалка по телефону. Спустя какое-то время Таалай Темиркулов приехал к ним домой, вновь позвонил и вызвал Кылычева на улицу. Минут через десять женщина услышала звук выстрела, выбежала и увидела лежащего на земле мужа. Таалай Темиркулов тем временем сел в машину и уехал. Супруга Кылычева позвонила в службу "103".

Как подтвердили в пресс-службе УВД Ленинского района, данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района Бишкека, начато досудебное производство по статье 266 ("Хулиганство") УК Кыргызской Республики, назначены необходимые судмедэкспертизы.

А сегодня, 8 августа, Ленинским районным судом столицы в отношении подозреваемого Таалая Темиркулова была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

Потерпевший Алга Кылычев написал в отношении Темиркулова встречное заявление.