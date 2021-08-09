Погода
$ 84.60 - 84.86
€ 99.20 - 100.60

Международный день книголюбов: что вы сейчас читаете и почему?

31  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня Международный день книголюбов, цель которого популяризировать чтение. Его можно отметить по разному: можно окунуться в чтение, а можно пройтись по книжному магазину и выбрать для себя какую-либо новинку.

Читайте сами и советуйте понравившиеся вам книги друзьям и знакомым, независимо от даты на календаре.

Хотим предложить читателям VB.KG посоветовать какие-либо интересные книги, которые вы сейчас читаете, рассказать о них в комментариях.

А еще можно рассказать о плюсах чтения, например, недавно ученые написали о важности чтения для продлевания срока жизни. Оказывается именно чтение позволяет держать разум в бодром состоянии. И читать надобно, при этом, художественную литературу.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404616
Теги:
книги, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  