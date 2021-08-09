Международный день книголюбов: что вы сейчас читаете и почему?

Сегодня Международный день книголюбов, цель которого популяризировать чтение. Его можно отметить по разному: можно окунуться в чтение, а можно пройтись по книжному магазину и выбрать для себя какую-либо новинку.

Читайте сами и советуйте понравившиеся вам книги друзьям и знакомым, независимо от даты на календаре.

Хотим предложить читателям VB.KG посоветовать какие-либо интересные книги, которые вы сейчас читаете, рассказать о них в комментариях.

А еще можно рассказать о плюсах чтения, например, недавно ученые написали о важности чтения для продлевания срока жизни. Оказывается именно чтение позволяет держать разум в бодром состоянии. И читать надобно, при этом, художественную литературу.