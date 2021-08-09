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Свердловский акимиат провел рейд по религиозным учреждениям

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- Айжан Мамбеталиева
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В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией, в Свердловском районе проведено рейдовое мероприятие по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм среди мечетей.

Рейд проведён совместно с представителями санитарно-экологической инспекции, центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора и РОВД Свердловского района.

Мы составили 6 актов, 2 протокола о нарушении, а также оштрафованы: 1 церковь и 1 дом молитвы на общую сумму 10 тысяч сомов за несоблюдение масочного режима и дистанции между посетителями.

Также были розданы плакаты и проведена разъяснительная работа по профилактике коронавирусной инфекции, рекомендовано носить маски при посещении и строго соблюдать санитарные нормы.

Дорогие горожане! Если вы внезапно почувствовали себя плохо, можете обратиться к операторам колл-центра 118 и предотвратить заболевание на ранних стадиях. Наши операторы всегда готовы вам помочь.

Не забывайте надевать маску, обрабатывать руки антисептиком, держаться на расстоянии, получить прививку, и, конечно же, заниматься спортом и укреплять свою иммунную систему. Береги себя и своих близких!


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URL: https://www.vb.kg/404622
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