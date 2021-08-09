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Олимпийские медали в Токио сделаны из бытовой электротехники?

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- Светлана Лаптева
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Не так давно в СМИ появилась публикация о том, что "олимпийские медали в Токио не только стильные, но и экологичные." И сделаны они из отходов бытовой техники. При этом, впервые в создании наград участвовали жители всей страны.

По данным СМИ, олимпийские медали на этот раз были сделаны из переработанной бытовой электроники - отслуживших свое мобильных телефонов и прочих гаджетов.

В рамках общенационального проекта по изготовлению олимпийских медалей в Японии в период с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2019 года любой желающий мог положить в специальные коробки, выставленные на улицах и в почтовых отделениях, свои ставшие ненужными гаджеты.

За два года по всей стране было собрано почти 79 тонн бытовой электроники, включая сотовые телефоны.

В итоге было получено достаточно вторсырья для изготовления 5000 медалей для Олимпийских игр в Токио: из собранных гаджетов было извлечено 32 кг золота, 3,5 кг серебра и 2,2 кг бронзы.

А какие медали можем отлить мы в Кыргызстане из переработанных бытовых отходов? Есть ли у нас такие технологии? И кому бы вы предложили их вручить? Экологам, дипломатам, школьникам-медалистам или спортсменам?


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URL: https://www.vb.kg/404625
Теги:
Олимпийские игры, Япония
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