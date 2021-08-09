Кальяны будут запрещены в кафе. ЖК в трех чтениях принял антитабачный закон

Депутаты Жогорку Кенеша одобрили в трех чтениях закон "О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля". В нем предлагается запретить курение, том числе электронных сигарет, кальянов и смесей в общественных местах. Также кальяны будут запрещены в кафе и ресторанах. Это очень важное положение.

Два с лишним года в парламенте копья сторонников закона и врачей ломались о дымовую завесу его противников. На этот раз за него проголосовали 78 депутатов. Хотя даже после голосования, говорят, продолжались перепалки между парламентариями. Отдельные депутаты, проголосовавшие "против", заявили, что закон все равно не будет работать, как и предыдущие. Инициаторы же закона аргументировали тем, что кыргызстанцы умирают или приобретают инвалидность именно из-за потребления табака и дыма в электронных устройствах для курения, поэтому приложат все усилия, чтобы этот закон работал.

Депутат Айнуру Алтыбаева отметила, он направлен на защиту здоровья граждан и детей. По её словам, разработчики законопроекта опирались на заключения экспертов, которые утверждают, что курительные смеси и жидкости для курения так же вредны, как и сигареты, для тех, кто не курит.

Как подтверждают врачи, более 27 процентов учащихся в Бишкеке, в том числе девочек в возрасте от 13 до 15, уже пробовали курить кальян. И количество школьников в зависимости от возраста стремительно увеличивается. Десять процентов подростков уже стали постоянными клиентами кальянных.

Это данные результатов глобального исследования потребления табака, проведенного в республике несколько лет назад. Сейчас, по словам врача Республиканского центра укрепления здоровья Анары Калиевой, ситуация вообще из ряда вон выходящая. Кальянных в столице не счесть. Они открываются повсеместно. И молодежь буквально оккупировала их. Подростки ходят туда целыми компаниями, курят, передавая мундштук от одного к другому.

"Что вдвойне опасно. Таким образом могут передаваться любые инфекционные заболевания, например туберкулез, герпес, и это не считая вреда от самого курения кальяна. Был случай, когда в кальянной целый класс отмечал день рождения одного из учеников. Шум, поднятый учительницей, умудрились заглушить. А молодежные посиделки в кальянных продолжаются. Многие родители не понимают, видимо, насколько опасно курение кальяна, и дают своим сыновьям и дочерям деньги на посещение таких заведений. А потом мы еще удивляемся, почему в стране молодеют коронарные, эндокринные, онкологические заболевания, - говорит Анара Калиева. - Поэтому принятие такого закона, за который мы столько лет бились, было жизненно необходимо".

По ее словам, бум на кальянные в Бишкеке объясняется низкими требованиями к помещениям, небольшим объемом инвестиций и прямо-таки повальным интересом молодежи к курению кальяна. В их среде считается, что сигареты - это прошлый век. А вот кальяны, вейпы, по сути, те же электронные сигареты, - это модно. Появился даже термин "вейперы" - новый вид курильщиков, которые курят сигареты с электронной начинкой, считая, что это безопасно.

Причем, как отмечают врачи, это "модное" явление наблюдается в основном в Бишкеке. В регионах употребляют насвай или обычные сигареты. Что, конечно, не лучше.

"На мой взгляд, принятие закона затянулось еще и потому, что активно препятствовало его принятию мощное табачное лобби. Я принимала участие в обсуждениях, на которых каждый раз присутствовали представители бизнес-сообщества. Они пытались убедить, что от принятия этого закона казна недосчитается крупной суммы. Договорились даже до того, что якобы табачная продукция не приносит никакого вреда здоровью. На мое возражение, что известные ученые многих стран давно научно доказали обратное, мне ответили, что, дескать, это на Западе, в России опасно. А для кыргызстанцев сигареты, разные кальяны, насвай вреда не приносят", - говорит Анара Калиева.

"Но безопасной формы курения нет. Трубки, сигары, кальяны, насвай, электронные сигареты и так далее - это все вредно и опасно для здоровья. Например, в кальянах - та же табачная смесь, а стало быть, есть никотин - яд, который вызывает спазм сосудов. Именно во время курения повышается давление, как минимум, на десять процентов. И что будет с сосудами, которые при курении то сжимаются, то разжимаются? Все это грозит развитием гипертонической болезни", - добавила доктор Калиева.

Как она пояснила, никотин и другие токсические соединения, а их более семи тысяч, которые находятся как в дыме, так и в самом табаке, вызывают онкологические заболевания. Сеанс курения кальяна обычно длится 45 минут. За это время человек вдыхает вредных веществ ровно столько, как если бы выкурил полторы пачки сигарет. В течение 45 минут человек вдыхает в себя угарный газ. А это яд, причем смертельно опасный. Поступая в организм человека, он связывается с гемоглобином, который в итоге перестает насыщать организм кислородом в необходимом объеме. Страдают все органы из-за недостатка кислорода.

В придачу табачную смесь кладут на алюминиевую фольгу. При нагревании она тоже выделяет вредные вещества, которые через табачный дым попадают в организм человека.

"И мнение о том, что кальян безвреден, так как вода в нем якобы может очистить табачный дым, - дезинформация, ложь. Опасность этой ошибки в том, что, когда горячий дым проходит через воду, он остывает, а затем приправленный приятными добавками легко и глубоко вдыхается. Поэтому говорить о меньшем вреде для организма, в частности для дыхательных путей, от курительных электронных устройств, кальяна, нельзя. Более того, все отравляющие вещества поступают в воду и образуют с водородом и кислородом новые соединения, которые еще более опасны для человека.

Да, в момент курения человек испытывает чувство эйфории, но расплачивается он за это своим здоровьем. Если в одной сигарете один миллиграмм никотина, то в кальяне его во много раз больше, и человек получает приличную дозу", - заверила специалист Республиканского центра укрепления здоровья.

Теперь законопроект "О защите здоровья граждан КР от последствий потребления табака, никотина, воздействия табачного дыма и аэрозоля" ждет последняя инстанция - подпись президента Садыра Жапарова. Его одобрение станет началом оздоровления Кыргызстана и принесет свои плоды уже в ближайшее время.

В России, кстати, в прошлом году вступил в силу полный запрет на курение кальяна в кафе и ресторанах. А также использование кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. Законом предусматривается, что на всю никотиносодержащую продукцию и устройства для ее употребления распространено действие запретительных мер, которые действуют в рамках антитабачного закона.