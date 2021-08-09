Погранслужба прокомментировала строительство забора гражданами Таджикистана

В Погранслужбе при ГКНБ КР прокомментировали информацию по поводу строительства забора на приграничной территории Кыргызстана и Таджикистана.

По данным пресс-служба, 05 августа 2021 года в селе Максат Лейлекского района Баткенской области примерно в 18 ч. 30 мин. на неописанном участке местности "Футбольное поле" граждане Таджикистана, проживающие в с. Овчи-Калача (РТ), начали строительство ограждения вокруг дома.

"Незамедлительно были проведены переговоры пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана, по итогам которых в 18 ч. 50 мин. строительные работы были прекращены.

Поэтому информация, опубликованная в статье VB.KG: "Таджикистан строит забор на территории Кыргызстана?" является устаревшей.

Пограничная служба ГКНБ КР контролирует обстановку на кыргызско-таджикском участке госграницы и жестко пресекает любую хозяйственную деятельность на неописанных участках границы.

Обстановка на кыргызско- таджикском участке государственной границы стабильная".