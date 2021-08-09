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В Бишкеке молодежь обучается противостоять коррупции

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- Бакыт Басарбек
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В Бишкеке проходит Академия молодого лидера на тему: "Роль молодежи в противодействии коррупции в избирательном процессе".

Трехдневное мероприятие организовано Центрально-азиатским институтом исследования проблем коррупции и отмывания доходов в партнерстве с Представительством Международного фонда избирательных систем (IFES) в Кыргызской Республике при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) в рамках недели "Electoral Rights Fest", приуроченной к Международному дню молодёжи, и нацелено на усиление потенциала молодежи по противодействию коррупции в избирательном процессе.

По словам руководителя Центрально-азиатского института исследования проблем коррупции и отмывания доходов Эркайым Мамбеталиевой, роль молодежи в противодействии коррупции была обозначена на прошедшей в июне 2021 г. Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Была принята резолюция, в которой говорится о необходимости объединения усилий международных и региональных организаций в продвижении информационно-образовательных программ, ориентированных на молодежь. Наша Академия молодого лидера направлена на усиление потенциала молодежи в сфере противодействия коррупции в избирательном процессе. Участники в возрасте от 17 до 28 лет прошли конкурсный отбор. Мы собрали лучших тренеров-экспертов по вопросам избирательного права, лидерства, тимбилдингу, коррупции, электронному управлению и т.д., ориентировали их на формирование лидерских навыков у молодежи по участию в процессах принятия решений", - сказала она.

Эркайым Мамбеталиева считает, что выборный процесс в Кыргызстане требует серьезного внимания со стороны молодежи.

"Международный день молодежи отмечается с 1999 года, когда Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о необходимости уделять внимание проблемам мололежи, ее включению в процесс принятия решений. Тема проводимой академиии была выбрана не случайно. Выборный процесс в Кыргызстане требует понимания и вовлечения молодежи, развития лидерских качеств, которые позволят молодежи активно участвовать в принятии решений на государственном уровне и на уровне местного самоуправления. Участники смогут расширить свои знания о том, что есть политическая коррупция, что из себя представляет выборный процесс и как влияет коррупция на выборы", - отметила Мамбеталиева.

Участники Академии молодого лидера обсудят международные нормы и практики противодействия коррупции, ознакомятся с избирательной системой Кыргызстана, механизмами противодействия политической коррупции, узнают о психологии избирательного поведения. Будут рассмотрены вопросы о роли молодежи в противодействии нарушений в избирательном процессе, международный опыт мониторинга выборов, цифровизация как фактор превенции коррупции.

Будущий юрист, студент 4-го курса Международного университета "Ала-Тоо" Сейтек Аркабаев считает, что данная Академия позволит ему повысить осведомленность о методах противодействия коррупции, в том числе в избирательном процессе.

"Я планирую стать хорошим специалистом в сфере юриспруденции. Такие мероприятия могут сделать большой вклад в развитие моих способностей. Я узнал о мероприятии через социальные сети, заполнил заявку, написал эссе, что я знаю о методах противодействия коррупции, как коррупция мешает развитию общества. В будущем я намерен применять полученные здесь знания", - сказал он.

Один из тренеров, доктор экономических наук Тилек Саякбаев считает, что настало время, когда в Кыргызстане нужно продвигать молодых лидеров.

"Многие государства начинали свои реформы с поддержки активной молодежи. Приятно видеть молодежь, которая хочет получить знания, пройти подготовку по противодействию политической коррупции, ведь нас ожидают парламентские выборы. Нашей стране давно пора создать пул молодых лидеров", - подчеркнул он.

По итогам участия в Академии молодого лидера будут выданы сертификаты об обучении противодействию коррупции в выборном процессе.


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URL: https://www.vb.kg/404638
Теги:
коррупция, молодежь, Бишкек, Кыргызстан
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