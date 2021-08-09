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Минздрав прокомментировал инцидент с вакциной в ЦСМ №8

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- Нина Ничипорова
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Информация о том, что в прививочном пункте ЦСМ №8 нарушена температура хранения вакцины "Синофарм", не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, со ссылкой на директора центра Анару Шакееву.

"Автор видео не понял показания термометра и распространил недостоверную видео информацию о том, что в ЦСМ №8 вакцину "Синофарм" хранят в ненадлежащих условиях", - прокомментировали в Минздраве.

По словам Анары Шакеевой, 7 августа житель города Бишкека Г.А.С получил вакцину "Синофарм" от коронавируса.

"Во время 30-минутного наблюдения после вакцинации он не подчинился медицинскому предупреждению, открыл холодильники, в которых хранились вакцины, и снял их на видео. Автор видео утверждает, что вакцины хранятся при +17 градусах, но, если внимательно посмотреть на градусник на видео, то он показывает максимум +5 градусов. Однако для расследования была создана комиссия. В результате установлено, что холодовая цепь в ЦСМ №8 не повреждена", - сказала она.

Она добавила, что температура внутри холодильника на момент записи видео составляла +1,7 градуса.


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URL: https://www.vb.kg/404639
Теги:
вакцина, Бишкек, Кыргызстан, Минздрав
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