"Алга" теряет лидерство и свою игру (фото)

Вчера, 9 августа, бишкекская "Алга" на своем поле проиграла ошскому "Алаю" со счетом 0:1 и переместилась в турнирной таблице с первого места на второе. Лидером первенства стал столичный "Дордой"

Футболисты "Алги" и "Алая" вышли с огромным желанием добиться успеха. Ошане несколько дней назад на глазах своих многочисленных болельщиков уступили в полуфинале Кубка Кыргызстана "Нефтчи" (Кочкор-Ата) со счетом 0:3, а алгинцам в чемпионате страны наступал на пятки "Дордой", одерживая в последних играх одну победу за другой. Так что "Алаю" и "Алге" отступать было некуда.

Бишкекчане бодро начали этот поединок. Капитан команды Антон Землянухин, легинеры Андрей Зорин, Алерива Олуватосин задавали тон в атакующих действиях своей команды, имели шансы отличиться уже в дебюте матча Кадырбек Шаарбеков и Темирлан Кенешов.Однако, особыми снайперскими способностями алгинцы похвастаться в этом матче нчал трудиться в поте лице.е могли.

Вскоре гости сумели погасить атакующие порывы хозяев поля. Им удалось перехватить инициативу, а потому уже вратарь алгинцев Эржан Токотаев начал трудиться в поте лица. Что примечательно, ошане научились быстро проскакивать центр поля с мячом и это обстоятельство приводило в замешательство бишкекчан, им с большим трудом удавалось отодвигать угрозу от своих ворот. А вот ошане, напротив, стали чувствовать себя весьма уверенно у ворот голкипера "Алги" Эржана Токотаева.

Единственный гол в этой встрече забил на 35 минуте ошанин Манас Карипов. Он перебросил головой мяч через выскочившего ему на встречу Эржана Карипова.

После перерыва хозяева поля помчались отыгрываться. В эти минуты "Алга" играла эффектно. Бишкекские футболисты атаковали обоими флангами, старались протаранить оборону соперника через центр поля. Алерива Олувасен, Кадырбек Шаарбеков, Андрей Зорин имели отличные возможности для того, чтобы сравнять счет, но в страж ворот "Алая" Азамат Жоматов несколько раз выручил свою команду. И здесь нужно отдать должное тренеру "Алая" Александр Бельдинов. Он научил своих подопечных обороняться и числом, и умением, а затем быстро, в считанные секунды переходить в атаку. Эта тактика испокон века называется тотальным футболом, ее придумали еще в 70-х годах прошлого века футболисты сборной Голландии, но при умелом использовании она и сегодня приносит необходимый результат. Одним словом, игроки бишкекской "Алги" не смогли спасти матч, впрочем, было понятно, что в этом поединке главным образом тренер "Алая" Александр Бельдинов победил своего визави из бишкекской "Алги" Валерия Березовского. Матч закончился -со счетом 1:0 а пользу "Алая".

В другом матче бишкеский "Дордой" также у себя дома победил ошский "Каганат" - (2:0), "Абдыш-Ата" (Кант) выиграла у "Нефтчи" из Кочкор-Аты - 1:0. Таким образом, "Дордой поднялся с 34 очками на первую строчку в турнирной таблице, на вторую позицию опустилась бишкекская "Алга", Далее идут "Алай" (25) и Абдыш-Ата (Кант) -23. Такова ситуация в группе лидером премьер-лиги Кыргызстана