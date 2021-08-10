В Оше молодежь с ОВЗ учится защищать свои избирательные права

Молодежь с ограниченными возможностями здоровья вместе с активистами из южных областей учатся защищать свои избирательные права. Так в рамках недели "Electoral Rights Fest", приуроченной к Международному дню молодёжи, Представительство Международного фонда избирательных систем в Кыргызской Республике (IFES) при содействии Агентства США по международному развитию (USAID) запустило трехдневную инклюзивную Школу молодого гражданина в г. Ош.

Участниками стали молодые граждане в возрасте от 18 до 28 лет, которые учатся проявлять лидерские качества, быть социально активными, защищать свои права, в том числе право избирать и быть избранными.

Вместе с экспертами и тренерами из представителей гражданского общества молодые активисты обсуждают различные острые социальные, политические, гендерные, экономические проблемы, стоящие перед обществом, учатся писать и реализовывать на практике демократически значимые проекты.

По словам организаторов, школа ориентирована на объединение интеллектуального потенциала молодежи Кыргызстана.

"В рамках данного тренинга мы рассматриваем такие вопросы, как выборы, избирательные права людей с ограниченными возможностями здоровья. Главная цель этой площадки – активизация молодежи в выборном процессе, повышение знания о своих правах. Мы надеемся, что наша школа откроет перспективы дальнейшего развития для молодых граждан через реализацию интересных социально-гуманитарных проектов".

Участникам школы рассказали о системе государственного устройства и институтах государственного управления. В ходе дискуссий подробно обсуждаются механизмы реализации прав и свобод, а именно право избирать и быть избранным, право на участие в референдумах, право работы на государственной и муниципальной службе, как обеспечивается реализация избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья в Кыргызстане.