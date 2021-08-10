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Продолжаются пропавших в районе пика Победы иранских альпинистов

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- Александра Василькова
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МИД сообщает, что поиски пропавших в районе Пика Победы двух иранских альпинистов, Мехри Джафари и Реза Адине, продолжаются.

Отмечается, что поисковые операции с участием МЧС, групп профессиональных спасателей и вертолётов были начаты 6 августа и продолжаются по настоящее время. К сожалению, до сих пор поисковые операции не дали результатов, а также были затруднены большой альтитудой (от 6 тысяч до 7 тысяч метров) мест падения и исчезновения обоих альпинистов. Поиски пропавших иранских альпинистов будут продолжены.

Мехри Джафари (Mehri Jafari) - альпинист-одиночка. Мехри является гражданкой Великобритании иранского происхождения, проживала в Лондоне.

В 2008 году Джафари стала первой иранской женщиной, покорившей вершину Хан-Тенгри.

В последний раз с ней связывались 4 августа, когда она поднималась на пик Победы.

8 августа на странице Мехри Джафари в Facebook ее родственники запустили акцию и просили помочь в ее поисках.


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URL: https://www.vb.kg/404646
Теги:
МЧС, Кыргызстан
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