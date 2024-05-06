В Бишкеке средняя стоимость 1 м² квартиры превысила $1 тысячу

В Бишкеке в марте этого года средняя цена 1 квадратного метра квартиры составила 90 тыс. 198 сомов, или 1017 долларов (по актуальному курсу НБ КР). Такие данные озвучены в материале Госагентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии.

Так, средняя стоимость 1 м²:

- квартиры в Бишкеке составила 90 тыс. 198,24 сома;

- дома – 122 тыс. 28,45 сома;

- административного помещения – 73 тыс. 367,22 сома;

- коммерческого помещения – 98 тыс. 765,47 сома;

- производственного помещения – 34 тыс. 247,13 сома;

- социального помещения – 52 тыс. 40,7 сома.

Источник: Кабар