Посол КР Кайрат Осмоналиев награжден медалью "Отличник культуры"

Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев награжден почетным нагрудным знаком "Отличник культуры Кыргызской Республики" (приказ МКИСМП КР № 224 от 4.04.2024 г.) за продвижение кыргызской культуры в странах аккредитации. Об этом стало известно VB.KG.

Напомним, Кайрайт Осмоналиев назначен послом КР в АР в июне 2021 года. С 21 февраля 2022 года – Чрезвычайный и Полномочный посол КР и в Грузии.

За время его работы он многое сделал для популяризации культуры нашей республики. Так, по инициативе Осмоналиева в 2022 году в Баку издана книга азербайджанского поэта Адиля Джамиля "Эпос "Манас" и традиции турецких сказок".

В рамках 95-летия великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова, Осмоналиев выступил инициатором перевода и печати книги Айтматова "Когда падают горы" и других произведений писателя.

В 2023 году в Грузии вышел сборник произведений Айтматова "Первый учитель", "Белый параход" и др.

При поддержке Осмоналиева на грантовые средства в Баку подготовлен проект реконструкции дома-музея поэта Алыкула Осмонова и издан перевод его произведений на азербайджанском языке.

"Это большой вклад в межгосударственное взаимное сотрудничество в области культуры", - говорится в приказе Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики КР.

Отметим, в конце апреля (с 23 по 26.04.2024), впервые в истории двусторонних отношений, проведены Дни культуры Кыргызстана в Азербайджане, приуроченные к визиту главы КР Садыра Жапарова в Баку. Это самое крупное событие в культурно-гуманитарном взаимодействии двух стран с момента обретения независимости.

Осмоналиев до своей дипломатической деятельности известен в КР, как политолог, доктор юридических наук и автор книги "Научно-практический комментарий к Конституции Кыргызской Республики".

Редакция VB.KG поздравляет Кайрата Осмоналиева с заслуженной наградой и желает ему дальнейших успехов на дипломатическом поприще.