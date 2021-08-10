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Наццентр по предотвращению пыток не нашел нарушений в пансионе "Саламат"

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- Александра Василькова
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Представители Национального центра Кыргызстана по предотвращению пыток отреагировали на распространенные в электронных средствах массовой информации сообщения и видеоролик якобы о бесчеловечных условиях содержания и жестоком обращении с пожилыми в доме престарелых "Саламат" в Кара-Балте.

29 июля сотрудники НЦПП КР приехали в спецучреждение с проверкой. Как выяснилось, на видеоролике на самом деле запечатлено другое здание, которое является домом ночного пребывания в зимний период для людей без определенного места жительства.

В ходе визита представители наццентра побеседовали с руководством дома престарелых "Саламат", подведомственного областному представительству Национального общества Красного Полумесяца Кыргызстана, старшим медперсоналом и пожилыми постояльцами.

По итогам инспекции пансиона сотрудники НЦПП оценили условия пребывания в нем как хорошие или даже выше среднего (в сравнении с другими подобными учреждениями, работающими в республике).

Директор Чуйского областного представительства Национального общества Красного Полумесяца КР Мээрим Абдыкеримова рассказала, что гуманитарная организация оказывает пансиону всестороннюю поддержку.

- Когда я увидела видеоролик, то сразу поняла, что речь идет не о "Саламате", а о доме ночного пребывания для бездомных, которых мы также снабжаем продуктами и вещами. К сожалению, многие кыргызстанцы не могли знать, что снятое на видео помещение не относится к пансиону, и приняли все за чистую монету. Обеспокоенные люди стали обращаться к нам за разъяснениями. Но тот, кто знаком с нашей работой, все же понял, что это дезинформация. Здание на видео принадлежит местному муниципалитету. Там располагается фонд "Пища жизни", одно из направлений деятельности которого – предоставление горячего питания для бездомных. Дом ночного пребывания выполняет свою основную функцию в холодное время года, поэтому сейчас вход туда закрыт. Однако поскольку здание никем не охраняется, на территорию при желании может проникнуть любой человек, - пояснила Мээрим Абдыкеримова.

Как отмечают в наццентре, под мандат НЦПП дом ночного пребывания не подпадает. Кстати, в приюте работает только один сотрудник. Общественное объединение остро нуждается в помощи, в частности, со стороны муниципалитета, на балансе которого и числится объект. Прежде всего, зданию требуется ремонт. Сегодня ОО "Пища жизни" функционирует по большему счету благодаря энтузиазму его руководителя и единственного сотрудника

Если вы хотите оказать поддержку ОО "Пища жизни", можно связаться с его руководителем по телефону: (+996) 552 47-89-64 (Нурдин Тойбаевич Акматов).


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URL: https://www.vb.kg/404647
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