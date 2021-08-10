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Вышел новый доклад по изменению климата - он пессимистичен

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Изменение климата наблюдается во всех регионах планеты, причем этот процесс становится все более интенсивным, а некоторые из возникших тенденций уже необратимы, во всяком случае, на данном этапе. Об этом говорится в докладе Межправительственной группы экспертов по климату, обнародованном сегодня в Женеве.

Беспрецедентные изменения

Изменение климата, вызванное деятельностью человека, уже сегодня приводит к многочисленным случаям экстремальной погоды во всех регионах планеты. Более того, по данным ученых, меняется вся климатическая система Земли, и эти изменения сказываются на состоянии атмосферы, океанов, ледовых покровов и поверхности Земли. Многие из этих изменений беспрецедентны, а некоторые тенденции – например, рост уровня океана – в ближайшие века или даже тысячелетие невозможно обратить вспять.

Однако в силах человечества ограничить масштабы изменения климата, считают авторы доклада – 234 эксперта из 66 стран мира: существенно сократив выбросы в атмосферу вредных веществ, в том числе парниковых газов, можно в короткие сроки значительно улучшить качество воздуха и стабилизировать глобальную температуру.

Сигнал тревоги для человечества

"Нулевые выбросы" означают, что объемы эмиссий углекислого газа не превышают его объемов, поглощаемых океанами и лесами.

По мнению Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, доклад Рабочей группы не что иное, как сигнал тревоги для всего человечества. "Этот набат оглушителен, а представленные свидетельства неоспоримы", – прокомментировал глава ООН выводы ученых.

Он напомнил, что международное сообщество согласилось удержать глобальное повышение температуры на уровне не более 1,5 градуса, однако уже в ближайшее время, если не принять срочных мер, этот порог будет перейден. "Мы должны действовать решительно, чтобы не допустить этого", – предупредил Гутерриш.

Он отметил, что в преддверии конференции по климату, которая состоится в Глазго в ноябре, все страны, а особенно входящие в Группу двадцати, должны подтвердить свою приверженность борьбе с изменением климата, в том числе примкнуть к коалиции "нулевых выбросов".

Время на исходе

Как указывается в отчете, выбросы парниковых газов в результате деятельности человека были основной причиной потепления глобального климата примерно на 1,1 градуса по шкале Цельсия в период с 1850 по 1900 годы. Ожидается, что в ближайшие 20 лет этот уровень в среднем достигнет или превысит 1,5 градуса.

"Этот отчет – трезвая оценка того, какой будет реальность в ближайшие десятилетия, – говорит сопредседатель рабочей группы экспертов Валери Массон-Дельмот. – Теперь мы имеем гораздо более четкую картину прошлого, настоящего и будущего климата Земли, что очень важно для понимания того, куда мы движемся, что мы еще можем сделать и как нам следует подготовиться к будущим изменениям".

Согласно прогнозам ученых, в ближайшие десятилетия климатические изменения будут нарастать во всех регионах планеты, в частности, будут увеличиваться периоды длительной жары и сокращаться холодные сезоны. При глобальном потеплении на два градуса по шкале Цельсия пострадает, прежде всего, сельское хозяйство и усилится нагрузка на системы здравоохранения.

Последствия изменения климата

Для борьбы с изменением климата необходимо сократить вредные выбросы в атмосферу. Но дело не только в повышении температуры. Изменение климата приводит к множеству непрогнозируемых последствий в самых разных сферах, в том числе:

  1. Изменение климата усиливает круговорот воды, что в одних регионах приводит к интенсивным осадкам и связанным с этим наводнениям, а в других – к экстремальным засухам.
  2. Изменение климата влияет на характер выпадения осадков. В высоких широтах вероятность выпадения осадков увеличивается, в то время как на территории большей части субтропиков происходит их уменьшение.
  3. В прибрежных районах в XXI веке будет продолжаться тенденция подъема уровня моря, что, в свою очередь, будет способствовать более частым и сильным наводнениям в низинных районах и эрозии почвы. Экстремальные изменения уровня моря, которые раньше происходили один раз в 100 лет, будут происходить ежегодно ближе к концу нынешнего века.
  4. Дальнейшее потепление усилит таяние вечной мерзлоты, потерю снежного покрова и сокращения ледников в Арктике.
  5. Изменения в состоянии мирового океана вызовут более частые приливы теплых течений, что отразится на экосистеме океана и на положении людей, которые живут за счет рыбной ловли.

Отдельные аспекты изменения климата могут отразиться на жителях городов, которые почувствуют потепление климата, а также столкнутся с наводнениями из-за сильных осадков и повышения уровня моря в прибрежных регионах.

"В процессе многолетнего изучения степени влияния человека на изменения климата Земли мы однозначно выяснили, и негативная роль человеческого воздействия не вызывает сомнений, – говорит Валери Массон-Дельмот. – Увеличение содержания углекислого газа в атмосфере является основной движущей силой изменения климата, и мы обязаны воспринимать этот фактор как данность".

Источник: Новости ООН.


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