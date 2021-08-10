Цены на 1000 препаратов будут регулироваться правительством Кыргызстана

Кабинетом министров КР утверждено постановление "Об утверждении Временных правил регулирования цен на лекарственные средства в КР", где четко прописано это положение. Регулировать цены на лекарственные препараты начнут в конце августа.

Согласно постановлению, регулированию цен подлежат лекарственные средства, возмещаемые по льготным программам – дополнительному лекарственному пакету и программе государственных гарантий. А также учитывая эпидемиологическую ситуацию, регулирование цен распространяется и на лекарственные средства, применяемые при лечении коронавирусной инфекции.

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий провел встречу с представителями фармбизнеса, отдела здравоохранения и социальной защиты Администрации президента, Министерства здравоохранения и соцзащиты, антимонопольного ведомства, на котором шла речь о вопросах по организации регулирования цен на лекарства. Нынешняя ситуация требует таких экстренных и, конечно, не популярных мер для бизнеса. Но в данном случае сделано это во имя здоровья тысяч кыргызстанцев. Предприниматели отнеслись к этому с пониманием.