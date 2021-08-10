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Завершаются совместные военные учения Таджикистана, России и Узбекистана

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Войсковые учения Таджикистана, России и Узбекистана у границы с Афганистаном на полигоне "Харбмайдон" в Хатлонской области, которые стартовали 1 августа, завершатся сегодня, 10 августа.

За заключительным этапом учений наблюдают министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо, первый замминистра обороны-глава Генштаба ВС Узбекистана Шухрат Холмухамедов и командующий ЦВО России Александр Лапин, сообщил "Азия-Плюс" начальник пресс-центра оборонного ведомства страны, полковник Фаридун Махмадализода.

В 10-дневных учениях были задействованы свыше 2,5 тыс. солдат и офицеров армий трех государств, 500 единиц военной техники и артиллерии, 25 боевых самолетов и вертолетов.

В ходе учения военные отработали подготовку к ведению боевых действий совместной группировкой войск по разгрому отрядов незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию Таджикистана.

Сегодня подразделения оборонных ведомств Таджикистана, России и Узбекистана отработают уничтожение радикальных террористических группировок при пересечении государственной границы.

А вот так проводили время военные, когда завершались маневры. Минобороны Узбекистана опубликовало видео, в котором не учения, все что "за кадром".

Источник: asiaplustj.info


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URL: https://www.vb.kg/404653
Теги:
Россия, Таджикистан, Узбекистан, учения, армия
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