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Утвержден порядок возмещения ущерба предпринимателям Баткена

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- Александра Василькова
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Утвержден порядок возмещения ущерба субъектам предпринимательства Баткенской области, пострадавшим в результате конфликта на кыргызско-таджикской границе, сообщает пресс-служба кабмина КР.

"Айыл Банку" и "РСК Банку" рекомендовано произвести списание и реструктуризацию заемных средств, полученных до 28 апреля 2021 года пострадавшими жителями и предпринимателями Баткенской области.

Минэконому по согласованию с комитетом по бюджету и финансам ЖК поручено выдать бюджетный кредит 76 пострадавшим предпринимателям в размере 15,2 миллиона сомов на следующих условиях:

сумма кредита – по 200 тысяч сомов;

процентная ставка 0,1 процента годовых;

срок погашения кредита три года, ежеквартальными равными платежами;

на беззалоговой основе;

финансовые санкции – 0,2 процента годовых, начисляемых на сумму просроченной задолженности;

льготный период на погашение основной суммы задолженности – 1 год;

Также министерством будет обеспечена выплата единовременной компенсации по возмещению ущерба пострадавшим предпринимателям в сумме 14 миллионов 505 тысяч сомов в соответствии с порядком.

Отмечается, что соответствующее постановление подписал председатель кабмина КР Улукбек Марипов.


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URL: https://www.vb.kg/404656
Теги:
Баткенская область, Кыргызстан, компенсация
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