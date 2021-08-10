Мужчина пропал в марте. ОВД Жайылского района просит помощи в его поисках

ОВД Жайылского района разыскивает без вести пропавший Булатова Владимира Борисовича. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Мужчина, 1974 рождения, вышел из дома в селе Алексеевка в марте месяце 2021 года и не вернулся.

Приметы: рост 180 см, вес 80 кг, глаза зеленного цвета, волосы каштанового цвета, имеется борода и отсутствует зубы, среднего

телосложения.

Особые приметы: на безымянном пальце левой руки есть нколка в виде "Точка".

Просьба всем, кто владеет, какой либо информацией о данном лице, сообщить по телефонам: Деж. часть ГУВД Чуйской области (0312) 43-01-27,

(0312) 43-88-85, Дежужрная часть ОВД Жайылского района (0312) 22-15-58,(03133) 3-51-84, 0709 15 91 69, 0708 55 52 51 (группа розыска).