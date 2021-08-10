В Кыргызстане из-за засухи снизилась урожайность сельхозкультур

Засуха и дефицит поливной воды привели к значительному снижению сбора основных сельхоз культур, сообщает Национальный статистический комитет.

По состоянию на 23 июля текущего года зерновых культур (без зернобобовых, риса и гречихи) убрано с площади 230,7 тысячи гектаров, что на 3,3 процента меньше, чем на аналогичную дату прошлого года и намолочено около 285 тысяч тонн зерна, или на 52 процента меньше.

Из-за аномальных высоких температур и нехватки поливной воды в вегетационный период, валовой сбор пшеницы сократился на 41,4 процента, ячменя - на 57,9 процента, плодово-ягодных культур - на 31,2 процента, картофеля - на 6,3 процента и бахчевых культур - на 3,5 процента.

Наряду с этим, по сравнению с аналогичной датой прошлого года отмечено значительное увеличение (на 8,2 процента) валового сбора овощей.